2004'te kurulan ve bugün 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı belirtilen Facebook'un dünya çapında ortalama sekiz bin kullanıcısının hayatını kaybettiği sanılıyor.

Carl Öhman ve David Watson tarafından yapılan araştırmaya göre, sosyal medya platformu şimdiki hızıyla, yani yılda ortalama yüzde 13 ile büyümeye devam ettiği takdirde ölü kullanıcısı sayısı bu yüzyılın sonunda 4.9 milyar kişiye ulaşabilecek.

Kullanıcısı sayısının 2018'den itibaren hiç artmayacağı varsayımına göre yapılan hesaplamada ise ölü sayısı en az 1.4 milyar olacak. 2070'te "ölü kullanıcı" sayısı yaşayan kullanıcıların sayısını geçecek.

Araştırmacılar Facebook ve diğer dijital platformlardaki ölü kullanıcılara ait verilere ilişkin bir tartışma da başlattı.

Araştırmayı yapan iki bilim insanı Facebook'un bu verileri tarihçiler, arşivciler, arkeologlar ve ahlakbilimcilere verilmesi gerektiğini savunuyor. Nedeni ise dijital mezarlıklar olarak adlandırılan bu profillerden kalan mirasın gelecek nesiller için tarihe ışık tutabileceği.

Araştırmacı David Watson ise "Tarihin hiçbir döneminde bu denli büyük bir insan davranışı ve kültürü arşivi bir elde toplanmadı. Bu arşive hükmedenler bir anlamda tarihimize de hükmedecek" dedi. Watson, tüm bu verilerin kâr amaçlı tek bir şirketin elinde olacağını söylüyor.

Observer gazetesine konuşan psikolog Elaine Kasket, Facebook'un kaybettikleri yakınlarının hesabına erişim isteyen kişilere "Size yardım etmek isterdik ama bu mümkün değil" yanıtını verdiğini belirterek "Ölen kişinin teknik olarak mevcut olmayan gizlilik haklarını koruduklarını söylüyorlar" dedi.