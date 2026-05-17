        Haberler Kültür-Sanat Sinema 50 yıl sonra yeniden canlandırdı

        Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Hülya Koçyiğit, 3'üncü Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında bulunduğu Sivas'ta, 1976 yapımı 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini 50 yıl sonra yeniden canlandırdı. Sivas Valiliği tarafından hazırlanan nostaljik çalışma sosyal medyada büyük ilgi gördü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 22:19 Güncelleme:
        Hülya Koçyiğit’in 1976 yapımı ‘Şoför’ filmindeki unutulmaz sahnesi, yarım asır sonra Sivas’ta yeniden hayat buldu. 3'üncü Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında Sivas’a gelen Türk sinemasının ‘Dört Yapraklı Yoncası’ arasında yer alan usta sanatçı Hülya Koçyiğit için, Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından özel bir çalışma hazırlandı.

        Çalışma kapsamında, filmde kullanılan kırmızı otomobile benzer bir araçla kent merkezinde nostaljik bir yolculuğa çıkan Koçyiğit, ‘Şoför’ filminin hafızalara kazınan sahnesini yıllar sonra yeniden canlandırdı. Çekimlerde, filmde yer alan sahnelere benzer kareler kullanılarak Sivas caddelerinde geçmişin izleri yeniden yaşatıldı.

        "HAFIZALARA KAZINAN SAHNE YENİDEN YAŞADI"

        Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, Sivas caddelerinde geçmişin zarafetini yeniden selamladı. 3'üncü Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında şehrimizde bulunan kıymetli sanatçımız, 1976 yapımı ‘Şoför’ filminin hafızalara kazınan sahnesini yıllar sonra yeniden yaşadı" ifadelerine yer verildi.

        Nostaljik dokusuyla dikkat çeken paylaşım, sosyal medya kullanıcılarından yoğun beğeni aldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
