        Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde "İki İnsan Bir Hayat" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında evlilik hazırlığında olan gençlere 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. 500 bin TL çeyiz desteği başvuru ekranı 13 Mart 2026 Cuma günü erişime açılacak. Projeye yaş ve gelir durumu gibi kriterleri karşılayanlar başvuru yapabilecek. Peki, 500 bin TL çeyiz desteği başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kimler faydalanabilir? İşte projeye ilişkin merak edilen tüm detaylar...

        Giriş: 13.03.2026 - 12:11
        Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında nişanlı gençlere yardım yapılacağı açıklanmıştı. Evlilik hazırlığında olan gençlerin beklediği gün geldi. Projeye başvurular 13 Mart Cuma günü itibarıyla başlayacak ve 31 Mart’ta sona erecek. Peki, 500 bin TL çeyiz desteği başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler, kimler faydalanabilir? İşte, 500 bin TL çeyiz desteği başvuru ekranı ve İki İnsan Bir Hayat projesi hakkında detaylı bilgiler…

        DİYANET VE TDV’DEN NİŞANLI GENÇLERE EVLİLİK DESTEĞİ!

        Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde “İki İnsan Bir Hayat” projesi hayata geçirildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edilmesi kapsamında başlatılan projeyle, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi, evlilik masraflarının azaltılması ve aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

        81 İLDE UYGULANACAK

        81 ilde uygulanacak proje kapsamında; yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek verilecek. Başta ev eşyaları olmak üzere çeşitli ihtiyaçları karşılanacak.

        Gençlerin yuva kurmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, Vakfın “bagis.tdv.org” web sitesi üzerinden katkıda bulunabilecek.

        ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        “İki İnsan Bir Hayat” projesine;

        18-35 yaş aralığında bulunan,

        Türkiye’deki herhangi bir ilde ikamet eden,

        Yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi,

        Aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek.

        İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.

        500 BİN TL ÇEYİZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        500 bin TL çeyiz desteği başvuruları 13 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 31 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

        Projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvurularını Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapacak.

        500 BİN TL ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        500 BİN TL ÇEYİZ DESTEĞİ SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar, 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak.

        Projeden faydalanmaya hak kazanan ve nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak.

        SEMİNERLER DÜZENLENECEK

        Projeye dahil olan çiftlerin, evlilik öncesinde “Evlilik Okulu” başlığı altında düzenlenecek seminerlere katılımı sağlanacak.

        Bu eğitimlerle çiftlerin aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanmaları, karşılaşabilecekleri sorunlara karşı donanım kazanmaları ve kuracakları yuvaların sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
