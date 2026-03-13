Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında nişanlı gençlere yardım yapılacağı açıklanmıştı. Evlilik hazırlığında olan gençlerin beklediği gün geldi. Projeye başvurular 13 Mart Cuma günü itibarıyla başlayacak ve 31 Mart’ta sona erecek. Peki, 500 bin TL çeyiz desteği başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler, kimler faydalanabilir? İşte, 500 bin TL çeyiz desteği başvuru ekranı ve İki İnsan Bir Hayat projesi hakkında detaylı bilgiler…