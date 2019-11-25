Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem500 metrelik dehşet! Yayaya çarptığını fart etmedi - Haberler

500 metrelik dehşet! Yayaya çarptığını fart etmedi

Bursa'da yayaya çarptığını fark etmeyen minibüs sürücüsü 500 metre sonra başka bir araç sürücüsünün önünü kesmesiyle durdu. Güvenlik kameralarına yansıyan dehşet anlarında minibüsün altında kalan yaya 87 yaşındaki Ferhat Sultansu, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan araç sürücüsü, polis tarafından evinde yakalandı. Sürücü ifadesinde, "Yaşlı adamı oradan çıkartmamızın ardından ambulans geldi ve benden korktum eve kaçtım" dedi

bursa feci kaza

Bursa'da yayaya çarptığını fark etmeyen ancak başka bir şoförün önünü kesmesiyle durduktan sonra kaçan araç sürücüsü, polis tarafından evinde yakalandı.

AA'nın haberine göre, Suriyeli Ahmad K. idaresindeki minibüs, Ankara Yolu Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yakınında Ferhat Sultansu'ya (87) çarparak sürüklemeye başladı. Kazayı fark etmeyen Ahmad K.'nin yoluna devam ettiğini gören arkasındaki bir otomobil sürücüsü, selektör yaparak bu kişiyi durdurmaya çalıştı.

Ahmad K'nin durmaması üzerine yaklaşık 500 metre ileride minibüsün önünü kesen otomobil sürücüsü, aracın altında bir kişinin sürüklendiğini söyledi. Ağır yaralanan Sultansu, çevredekilerin de yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ARACINA BİNEREK KAÇTI

Polisler gelmeden önce yol kenarına çekme bahanesiyle aracına binen Ahmad K., olay yerinden kaçtı. Ekiplerin evinde gözaltına aldığı bu kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Otomobil sürücüsünün minibüsün önünü kesmesi, Ferhat Sultansu'nun minibüsün altından çıkarılarak ambulansa alınması ve Ahmad K.'nin minibüsüyle olay yerinden kaçması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

'YAKLAŞIK 500 METRE SÜRÜKLEDİ'

İHA'nın haberine göre, yaşlı adamın aracın altında kaldığını fark ederek Ahmad K.'yı durduran ve yaşlı adamın aracın altından çıkartılmasına yardımcı olan diğer sürücü, emniyette verdiği ifadesinde, "Belediyenin hizasında aracın çarptığını gördüm ama sürücü fark etmedi. 500 metre boyunca selektör yapmama rağmen olayı anlaması üzerine bende aracın önünü keserek durdurdum" dediği öğrenildi.

'ŞOKA GİRDİM; KORKTUM VE KAÇTIM'

Yaşlı adamı metrelerce aracın altında sürükleyen Ahmad K. polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde, "Ne zaman çarptığımı ve nasıl olduğunu bilmiyorum. Yolda seyir halindeyken bir otomobil önümü kesti ve aracın altında birisinin olduğunu söyledi ve şoka girdim. Yaşlı adamı oradan çıkartmamızın ardından ambulansın geldi ve benden korktum eve kaçtım" dediği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 25 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri
GÜNDEMİSKİ 25 Kasım İstanbul su kesintileri
İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok
GÜNDEMBakanlıktan "çakar" açıklaması!
MEB açıkladı: 15 Tatil (sömestr) ne zaman? 2020 Okullar ne zaman bitiyor?
GÜNDEMİlk ara tatil ne zaman bitecek?
Af yasası SON DURUM! Af yasası ceza indirimi son dakika bugün ne oldu? 25 Kasım genel af yasası ne durumda?
GÜNDEMAf yasası ceza indirimi son dakika bugün 2019
Gazeteci Talat Atilla kimdir, kaç yaşında ve nereli? Talat Atilla'nın hayat biyografisi
GÜNDEMTalat Atilla kimdir?
KYK bursları ne zaman yatacak? 2020 KYK burs ve kredisi kaç TL?
GÜNDEMKYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ilk ödeme ...
Bugünün Ajandası! Haberturk.com'un gündemi (25 Kasım 2019)
GÜNDEMBugünün Ajandası!
Son dakika... Kan donduran olay! 26 yıllık vicdan azabı! Fatoş'u öldürmüşler! - Haberler
GÜNDEM26 yıllık vicdan azabı! Fatoş'u öldürmüşler!
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedir? Ne zaman kutlanmaya başladı?
GÜNDEMKadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedir?
Son dakika... Akılalmaz olay! Aranan maganda baba çıktı! - Haberler
GÜNDEMKüçük Evin vuruldu! Aranan maganda baba çıktı!
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X