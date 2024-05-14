52. İstanbul Müzik Festivali 21 Mayıs'ta başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

52. İstanbul Müzik Festivali’nin 21 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış konserinde, şef Cem Mansur yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, ülkemizin en genç yeteneklerinden, piyanist İlyun Bürkev’e eşlik edecek.

Açılış haftasında ayrıca kusursuz tekniğiyle günümüzün en şaşırtıcı keman virtüözlerinden Kristóf Baráti, İtalya’nın zengin klasik müzik geleneğini tutkuyla sürdüren Mantova Oda Orkestrası ile 22 Mayıs’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu sahnesinde buluşacak.

REKLAM Festivalin çiçeği burnunda serisi Disko Klasik 24 Mayıs’ta Babylon’da; festivalin en sevilen projelerinden ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri ise 25 Mayıs’ta Fenerbahçe Parkı’nda düzenlenecek. 12 Haziran’a kadar 17 farklı mekânda, 25 konserde, 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak festivalin biletleri, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) alınabiliyor. Öğrenciler bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 20 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor. Konservatuvarların müzik bölümünde eğitim gören öğrenciler ise festival konserlerini her sene olduğu gibi ücretsiz takip edebilecek.

FESTİVAL AÇILIŞI İDSO VE 15 YAŞINDAKİ YILDIZ PİYANİST İLYUN BÜRKEV’DEN Ülkemizin en genç yeteneklerinden, Gülsin Onay’ın “veliahtım” dediği, eğitimine Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde devam eden genç piyanist İlyun Bürkev, festivalin 21 Mayıs 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış konserinde piyano repertuvarının başyapıtlarından, Grieg’in tutkulu ve oyuncu Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. REKLAM Verdi’nin Otello operasının 3. perdesi için bestelediği, daha sonra operadan çıkarsa da konser sahnelerinin en sevilen eserlerinden biri hâline gelen Danslar’ı ile Çaykovski’nin pek çok revizyon sonrasında bir başyapıta dönüştürdüğü Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü’nün de yer aldığı program, müzikseverlere ilk günden festival coşkusunu hissettirecek.

Şef Cem Mansur’un İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nı yöneteceği konser öncesinde ünlü şefe İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü takdim edilecek. MANTOVA ODA ORKESTRASI VE KEMANCI KRİSTÓF BARÁTİ FESTİVALDE BULUŞUYOR İfade yelpazesinin genişliği ve kusursuz tekniğiyle günümüzün en şaşırtıcı keman virtüözlerinden Kristóf Baráti, İtalya’nın zengin klasik müzik geleneğini tutkuyla sürdüren Mantova Oda Orkestrası ile festivalde unutulmaz bir akşama imza atacak. Kristóf Baráti’nin hem solist hem şef olarak sahneye çıkacağı konserin programı Mozart’ın “Türk” takma adıyla anılan keman konçertosunun yanı sıra barok dönemden klasiğe İtalya’dan çağının en başarılı örnekleriyle 18. yüzyılı boydan boya katedecek. Konser 22 Mayıs, 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

REKLAM BABYLON’DA BİR KLASİK MÜZİK PARTİSİ: DİSKO KLASİK Festivalin çiçeği burnunda serisi Disko Klasik, barok müzik uzmanı olduğu gibi elektronik müziğin sınırsız imkânlarını da kullanan Burak Özdemir ve Musica Sequenza’yı ağırlıyor. “Yeni pop: Barok!” sloganıyla günümüzün önde gelen festivalleri ve konser salonlarını fetheden Musica Sequenza, Sampling Baroque Purcell projesinde Purcell’in müziğini 21. yüzyılın tınıları ve teknolojisiyle buluşturuyor. 24 Mayıs, 21.30’da gerçekleştirilecek konsere Babylon ev sahipliği yapacak.

ÜCRETSİZ HAFTA SONU KLASİKLERİ FENERBAHÇE PARKI’NDA Festivalin en sevilen etkinliklerinden ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri, bu sene de müzikseverleri, aileleri ve çocukları yeşillikler içinde bir klasik müzik ziyafetine davet ediyor. İstanbulluların hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapacağı etkinlikte Hollandalı acapella korosu MAZE Voices sevilen şarkıları seslendirecek. Etkinlik Hollanda-Türkiye Kültür Yılı kapsamında Hollanda Konsolosluğu’nun desteğiyle 25 Mayıs’ta Fenerbahçe Parkı’nda düzenlenecek. ÇOCUKLARA ÖZEL: MÜZİKLİ BİR HAFTA SONU