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52. Yıl resitalinde Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Özel Dilek Bale Kursları'nın Türk Çocuk Nöroloji Vakfı ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği "52. Yıl" resitalinde sanatseverler, öğrenciler ve eski mezunlar Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

52. Yıl resitali

1967 yılında kapılarını öğrencilerine açan Dilek Bale Kursları sanatla dolu geçen 52'inci yılını 18 Mayıs 2019 tarihinde Mustafa Kemal Kültür Merkezi, Akatlar sahnesinde sanatseverler, öğrenciler ve eski mezunlar ile birlikte kutladı.

Özel Dilek Bale Kursları'nın Türk Çocuk Nöroloji Vakfı ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği "52. Yıl" resitalinde 4-25 yaş arası 450 öğrenci rol aldı.

Resitalde, Dilek Sunam ve Ceylan Lek'in sahneye koyduğu, E. Torbeeva ve Z. Khamdeeva'nın sahne danışmanlığını yaptığı Fındıkkıran balesinden bölümler; tasarımını Dilek Sunam, koreografisini R. Ceylan Lek'in, yaptığı Masallar Diyarı adlı çocuk balesi; Ravel'in sevilen eseri Bolero; Arda Lek'in Tap Dance Show, Street Jazz ve Minipop dansları ile çağdaş bale eserleri yer aldı.

Çocuklar ve gençler Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı alkışlar eşliğinde coşkuyla kutladılar.

Uluslararası sınavlarda da başarılar gösteren Dilek Bale'nin bir grup öğrencisi temmuz ayında Londra İngiliz Kraliyet Akademisi'nde eğitim görüp gösteriler yapacak. 

Ataşehir Dilek Bale Okulları'nın kurucusu Ceylan Lek, aynı zamanda Dilek Sunam'ın kızı. Dilek Bale Okulları'nın Genel Sanat Yönetmeni olan Ceylan Lek, Rus Konservatuvarı'nı, İngiliz Kraliyet Akademisi Yüksek Bale Bölümü'nü, Sofya Üniversitesi Bale Öğretmenliği Programı'nı, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni bitirdi ve okulu uluslararası platformlara hazırladı.

Ceylan Lek'in oğlu Arda Lek ise 3. Nesil Dilek Bale sanatçısı. 2011 Temmuz Sofya Uluslararası Bale Yarışması'nda dünya ikinciliği, 2012 Nisan İstanbul Kasdav Liseler Arası Dans Maratonu Yarışması'nda En İyi Erkek Dansçı ve En İyi Koreograf Ödülleri'ni alarak kurumun başarısını ödüllerle taçlandırdı.

 

 

 

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