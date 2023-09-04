Haberler Magazin 59 yaşına giren usta oyuncu Keanu Reeves hakkında şaşıracağınız 10 gerçek!

59 yaşına giren Keanu Reeves hakkında şaşıracağınız 10 gerçek! Hollywood'un ışıltılı ve ihtişamlı dünyasına meydan okuyan oyuncularından Keanu Reeves, kendine özgü bir yol çizerek en iyi usta aktörlerden biri olmayı başardı. Yeteneği, dayanıklılığı ve özgün kişiliği ile bilinmeyen hayat hikayesi, Keanu Reeves'in bugün neden en iyi aktörlerden birisi olduğunu açıklıyor. İşte, Keanu Reeves'in hayatına dair nadir bilinen gerçekler. Habertürk Giriş: 04.09.2023 - 23:33 Güncelleme: 04.09.2023 - 23:33 facebook

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KEANU REEVES 17 YAŞINDA OKULU BIRAKTI 17 yaşında okulu bırakan ünlü oyuncu Keanu Reeves, sık sık başının belaya gireceğini ve uzaklaştırma cezası alacağını itiraf etti. Bunun bir nedeni disleksi ve iyi okuyamamasından dolayı olduğunu söyledi.

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DUBLÖR KULLANMIYOR Keanu Reeves filmlerinde dublör kullanmıyor. Speed ve The Matrix üçlemesi filmlerinde dövüş sanatı üzerinde uzmanlaştı. Hatta The Matrix: Reserrections'da hareketleri doğru yaptığından emin olmak için yaklaşık 19 ve 20 kez bir bina üzerinden atladı. Hala bir film çekerken dublör kullanmayı tercih etmiyor.