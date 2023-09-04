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        Haberler Magazin 59 yaşına giren usta oyuncu Keanu Reeves hakkında şaşıracağınız 10 gerçek!

        59 yaşına giren Keanu Reeves hakkında şaşıracağınız 10 gerçek!

        Hollywood'un ışıltılı ve ihtişamlı dünyasına meydan okuyan oyuncularından Keanu Reeves, kendine özgü bir yol çizerek en iyi usta aktörlerden biri olmayı başardı. Yeteneği, dayanıklılığı ve özgün kişiliği ile bilinmeyen hayat hikayesi, Keanu Reeves'in bugün neden en iyi aktörlerden birisi olduğunu açıklıyor. İşte, Keanu Reeves'in hayatına dair nadir bilinen gerçekler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 23:33 Güncelleme: 04.09.2023 - 23:33
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        1

        KEANU REEVES 17 YAŞINDA OKULU BIRAKTI

        17 yaşında okulu bırakan ünlü oyuncu Keanu Reeves, sık sık başının belaya gireceğini ve uzaklaştırma cezası alacağını itiraf etti. Bunun bir nedeni disleksi ve iyi okuyamamasından dolayı olduğunu söyledi.

        2

        DUBLÖR KULLANMIYOR

        Keanu Reeves filmlerinde dublör kullanmıyor. Speed ve The Matrix üçlemesi filmlerinde dövüş sanatı üzerinde uzmanlaştı. Hatta The Matrix: Reserrections'da hareketleri doğru yaptığından emin olmak için yaklaşık 19 ve 20 kez bir bina üzerinden atladı. Hala bir film çekerken dublör kullanmayı tercih etmiyor.

        3

        BİRÇOK DİLİ AKICI BİR ŞEKİLDE KONUŞABİLİYOR

        Keanu Reeves birkaç farklı dil konuşabiliyor. İngilizce ve Fransızca'yı iyi biliyor. Kanada'da hem İngilizceyi hem de Fransızcayı resmi dil olarak tanıdığı bir okulda Fransızca öğrendi.

        4

        MOTORSİKLETLERE KARŞI GÜÇLÜ BİR TUTKUSU VAR

        Keanu Reeves ARCH Motorcycle'ın kurucu ortağı ve kendisi de birçok motosikletin sahibi.

        5

        WİONA RYDER İLE EVLENEBİLİRDİ

        Wiona, Keanu ile yaptığı bir ortak röportajda ekrandaki çiftin gerçek hayatta da evlenmiş olabileceğini ortaya koyarak "Aslında Drakula'da evlendik. Hayır, yemin ederim ki gerçek hayatta evli olduğumuzu düşünüyorum" dedi. Başka bir röportajda ise Keanu "Gerçek rahiplerle bir evilik töreninin tamamını çektik, yani sanırım Tanrı'nın gözü önünde evlendik" dedi.

        6

        JİU-JİTSU'DA RÜTBESİ VAR

        Keanu Reeves, Brezilya Jiu-Jitsu'sunda Beyaz Kuşak sahibi. Judo, Karate, Krav Maga ve Jiu-Jitsu dahil olmak üzere çeşitli dövüş sanatları üzerinde oldukça yetenekli.

        7

        BAZI ÖNEMLİ FİLM TEKLİFLERİNİ GERİ ÇEVİRDİ

        Keanu Reeves, Speed 2: Hız Sabitleyici, Heat, Captain Marvel ve Speed Racer rollerini reddetti.

        8

        OYUNCULUĞUN İLK YILLARINDA FARKLI İSİMLER KULLANDI

        Oyuncu kariyerinin ilk yıllarında "esinti" anlamına gelen "Keanu" yerine KC Reeves adını kullandı. Hollywood'a uyum sağlaması için özellikle değiştirmesi istendi. Adını da Casey Reeves olarak değiştirdi ancak ismini daha sonra geri aldı.

        9

        SIK SIK HAYIR İŞLERİ YAPIYOR

        Keanu Reeves kanser araştırmalarını ve çocuk hastanelerini desteklemeye adanmış özel bir vakıf işletiyor. Hayırseverliğe olan yaklaşımı alçakgönüllü ve katılımını duyurmamaya özen gösteriyor.

        10

        MUTLU BİR İLİŞKİSİ VAR

        Keanu Reeves ve Alexandra uzun zamandır ilişkisini devam ettiriyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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