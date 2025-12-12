5G uyumlu Superbox’lar Turkcell’de

Turkcell, 1 Nisan 2026’da devreye alınacak olan 5G’nin hazırlıklarına devam ettiğini açıkladı 5G altyapısıyla ilgili çalışmaların yanı sıra 5G uyumlu mobil cihazların yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Turkcell; satışa sunduğu Superbox 5G modem ile 5G hızını evlere de taşıyamaya hazırlandığını belirtti.

“TURKCELL 5G’NİN GÜCÜ EV İNTERNETİNDE DE HİSSEDİLECEK”

Turkcell’in, 5G ihalesinde en yüksek bant genişliğini alarak lider operatör kimliğini koruduğunu belirten Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal; “5G ihale sürecini başarıyla tamamladık ve hazırlıklarımızı hızla sürdürüyoruz. Müşterilerimiz, 5G lansmanı öncesinde Türkiye’deki ilk 5G’li modemi Turkcell mağazalarından satın alabiliyor. Türkiye’yi Superbox teknolojisiyle de ilk biz tanıştırmıştık. Şimdi de 5G uyumlu Superbox modemle müşterilerimize geleceğin teknolojisini bugünden sunuyoruz. Kullanıcılarımız, fiber altyapısı olmasa bile Superbox sayesinde evlerinde fiber hızına kavuşacak. Yalnızca mobilde değil; ev internetinde de Turkcell 5G’nin gücü hissedilecek” dedi.