6 AY 6 BİN KİLOMETRE UYGULAMASI NEDİR, NEDEN GETİRİLDİ?

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe fahiş fiyat oluşumlarının ve haksız ticari uygulamaların önüne geçmek için 6 ay 6 bin kilometre uygulamasını başlattı. Bu sayede, ikinci el araçların sıfır fiyatını geçtiği haksız kazanım yerine; bir arabanın satılması için 6 ayı doldurması veya 6 bin kilometreye ulaşmış olması gerekiyor.