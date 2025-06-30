6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisi, Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammın netleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı, bu veriyle birlikte kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu fark kadar maaş artışı alacakken; memur ve memur emeklilerinin zammı ise enflasyon farkına ek olarak yüzde 5’lik toplu sözleşme artışıyla belirlenecek. Ocak-Mayıs aralığında enflasyon yüzde 15,10 seviyesindeydi. Şimdi gözler Haziran verisine çevrildi. Peki, TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? İşte 6 aylık enflasyon farkına dair beklentiler ve Temmuz zammı için öne çıkan senaryolar...