Altın fiyatları düşüşte! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları 28 Haziran Cumartesi günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, dün ABD dolarının euro ve sterlin karşısında değer kaybetmesi ile bir miktar yükseliş yaşamıştı. Ancak dün akşam yayınlanan ABD büyüme ve işsizlik verileri ile sarı metal düşüş seyrine girdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları kaç TL? İşte 28 Haziran 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu.
Güncel altın fiyatları alış satış tablosu gün içinde altın almak ya da bozdurmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları kontrol ediliyor. Altın, ABD büyüme ve işsizlik verileri sonrası düşüş seyrine girdi. Altının ons fiyatı 3294 dolar seviyesindeyken, gram altın 4203 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 28 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.196,11
Satış: 4.196,60
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.293,96
Satış: 3.294,82
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.713,7800
Satış: 6.866,9870
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.877,9800
Satış: 27.393,0600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.366,00
Satış: 27.541,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.413,00
Satış: 13.750,71
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.905,41
Satış: 27.413,06
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.802,19
Satış: 28.496,85
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.298,79
Satış: 3.249,13
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.831,03
Satış: 4.032,96
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.236,00
Satış: 68.990,00