6 hafta sonra 1 trilyon dolar aşıldı 0:00 / 0:00

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Fed'in faiz artırımlarında aralıktan itibaren frene basabileceğine yönelik beklentiler yatırımcıların risk iştahını artırmaya devam ediyor.

Bitcoin dün 19 günün ardından 20.000 doları aşmasının ardından akşam saatlerinde 20.930 doları gördü. Bu sabah itibarıyla 20.740 dolara çekilse de günlük yükselişi yüzde 2.3 oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 4.8 yükselerek 1.554 dolara çıktı. Binance Coin yüzde 1.4, Ripple yüzde 3.2, Cardano (ADA) yüzde 1.5, Solana yüzde 1, Dogecoin ise yüzde 17.5'lik yükselişler yaşadı.

Bu yükselişlerin ardından kripto paraların toplam piyasa değeri 13 Eylül'den bu yana ilk kez 1 trilyon doları aşarak 1 trilyon 7 milyar dolara kadar yükseldi.