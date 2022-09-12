Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon 19 takımla oynanan ve 36 hafta sürecek Süper Lig'de 6. hafta bu akşam oynanacak 2 mücadele ile sona erecek. İşte gün itibariyle 6. haftanın görünümü ve kalan maçların programı...
9 EYLÜL CUMA
20.00 Corendon Alanyaspor 2-1 MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
11 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Arabam.com Konyaspor 1-0 Atakaş Hatayspor (Eskişehir Atatürk)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)
11 EYLÜL PAZAR
17.00 Demir Grup Sivasspor 1-1 İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 Gaziantep FK 1-1 HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Hatay)
20.00 Yukatel Kayserispor 1-0 Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Kasımpaşa 2-3 Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
12 EYLÜL PAZARTESİ
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI
16 EYLÜL CUMA
Galatasaray-Konyaspor
Hatayspor-Kayserispor
17 EYLÜL CUMARTESİ
Ümraniyespor-Kasımpaşa
İstanbulspor-Beşiktaş
Antalyaspor-Adana Demirspor
18 EYLÜL PAZAR
Trabzonspor-Gaziantep FK
Başakşehir FK-Fatih Karagümrük
Fenerbahçe-Alanyaspor
MKE Ankaragücü-Sivasspor
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