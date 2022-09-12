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6. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları (12 Eylül) 7. hafta Süper Lig fikstürü ve kalan maçlar

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı bu akşam Beşiktaş Başakşehir ve Adana Demirspor Trabzonspor maçlarıyla sona eriyor. Ligin zirvesinin kalbinin atacağı zorlu mücadeleler öncesi ligde bu hafta alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programını bir araya getirdik...

6. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları (12 Eylül) 7. hafta Süper Lig fikstürü ve kalan maçlar

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon 19 takımla oynanan ve 36 hafta sürecek Süper Lig'de 6. hafta bu akşam oynanacak 2 mücadele ile sona erecek. İşte gün itibariyle 6. haftanın görünümü ve kalan maçların programı...

9 EYLÜL CUMA

20.00 Corendon Alanyaspor 2-1 MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

11 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Arabam.com Konyaspor 1-0 Atakaş Hatayspor (Eskişehir Atatürk)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

11 EYLÜL PAZAR

17.00 Demir Grup Sivasspor 1-1 İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Gaziantep FK 1-1 HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Hatay)

20.00 Yukatel Kayserispor 1-0 Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kasımpaşa 2-3 Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

12 EYLÜL PAZARTESİ

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN DURUMU

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AYRINTILI PUAN DURUMU

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI

16 EYLÜL CUMA

Galatasaray-Konyaspor
Hatayspor-Kayserispor

17 EYLÜL CUMARTESİ

Ümraniyespor-Kasımpaşa
İstanbulspor-Beşiktaş
Antalyaspor-Adana Demirspor

18 EYLÜL PAZAR

Trabzonspor-Gaziantep FK
Başakşehir FK-Fatih Karagümrük
Fenerbahçe-Alanyaspor
MKE Ankaragücü-Sivasspor

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