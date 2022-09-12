Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon 19 takımla oynanan ve 36 hafta sürecek Süper Lig'de 6. hafta bu akşam oynanacak 2 mücadele ile sona erecek. İşte gün itibariyle 6. haftanın görünümü ve kalan maçların programı...



9 EYLÜL CUMA

20.00 Corendon Alanyaspor 2-1 MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

11 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Arabam.com Konyaspor 1-0 Atakaş Hatayspor (Eskişehir Atatürk)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

11 EYLÜL PAZAR

17.00 Demir Grup Sivasspor 1-1 İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Gaziantep FK 1-1 HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Hatay)

20.00 Yukatel Kayserispor 1-0 Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kasımpaşa 2-3 Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

12 EYLÜL PAZARTESİ

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI

16 EYLÜL CUMA

Galatasaray-Konyaspor

Hatayspor-Kayserispor

17 EYLÜL CUMARTESİ

Ümraniyespor-Kasımpaşa

İstanbulspor-Beşiktaş

Antalyaspor-Adana Demirspor

18 EYLÜL PAZAR

Trabzonspor-Gaziantep FK

Başakşehir FK-Fatih Karagümrük

Fenerbahçe-Alanyaspor

MKE Ankaragücü-Sivasspor