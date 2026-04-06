6 ilde sahte belgelerle ikamet izni aldıran şüphelilere operasyon: 51 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldırdığı tespit edilen 51 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen çok sayıda ihbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'göçmen kaçakçılığı', 'resmi belgede sahtecilik', 'özel belgede sahtecilik' ve 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında şüphelilerin ikamet izni başvuruları sırasında ibraz edilen belgeler üzerinde tahrifat yapmak, tamamen sahte belgeler düzenlemek veya sahte içerikli taahhütnameler hazırlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri belirlendi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların ardından kimlik ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken sahte belgelerle usulsüz olarak ikamet izni alan 441 kişinin izinleri iptal edilerek sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığı belirtildi. (DHA)