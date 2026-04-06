        Haberler Gündem Güvenlik 6 ilde sahte belgelerle ikamet izni aldıran şüphelilere operasyon: 51 gözaltı

        6 ilde sahte belgelerle ikamet izni aldıran şüphelilere operasyon: 51 gözaltı

        İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldırdığı tespit edilen 51 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Sahte ikametgah operasyonu: 51 gözaltı

        İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldırdığı tespit edilen 51 şüpheli gözaltına alındı.

        İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen çok sayıda ihbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'göçmen kaçakçılığı', 'resmi belgede sahtecilik', 'özel belgede sahtecilik' ve 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında şüphelilerin ikamet izni başvuruları sırasında ibraz edilen belgeler üzerinde tahrifat yapmak, tamamen sahte belgeler düzenlemek veya sahte içerikli taahhütnameler hazırlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri belirlendi.

        6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Çalışmaların ardından kimlik ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken sahte belgelerle usulsüz olarak ikamet izni alan 441 kişinin izinleri iptal edilerek sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığı belirtildi. (DHA)

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        Sun Tzu'ya göre kim kazanıyor ?
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        WSJ: Türkiye, Mısır ve Pakistan müzakere için çabalıyor
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        12 soruda doğum izni
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!
        Büyük maçlarda bir başka!
