6 kişinin öldüğü İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık Bülent B. katıldı.

Tutuksuz sanıklar B.G, C.A. ve S.U, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler Safiye Yaşa, Merve Sude Yaşa, Kadir Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Hüseyin Duman, Emine Solmaz ve Çiçek Dinç ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.