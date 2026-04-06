Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 6 Nisan güncel altın fiyatları: İşte 6 Nisan Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        6 Nisan güncel altın fiyatları: İşte 6 Nisan Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Son zamanlarda tüm dünyayı etkileyen ve özellikle altın fiyatlarının seyrini değiştiren ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2026 - 14:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları, 6 Nisan 2026 Pazartesi itibarıyla yükseliş trendiyle dikkat çekiyor. Gram, çeyrek ve yarım altındaki değişimler, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor. Küresel piyasalardaki hareketler ve dolar kurundaki dalgalanmalar ise altın fiyatlarını belirleyen başlıca faktörler arasında bulunuyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte tüm detaylar…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.721,43

        Satış: 6.722,22

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.697,50

        Satış: 4.698,65

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.757,44

        Satış: 10.994,09

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.019,37

        Satış: 43.831,32

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 44.724,00

        Satış: 45.616,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.439,39

        Satış: 21.979,82

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.019,37

        Satış: 43.831,32

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 44.935,86

        Satış: 46.076,15

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.705,27

        Satış: 4.924,00

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.164,87

        Satış: 6.445,50

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 110.218,00

        Satış: 112.783,00

        CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLA

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
