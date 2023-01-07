"6 Ocak Cuma günü reyting sonuçları belli oldu mu?" sorusu gündeme geldi. AB ve total sıralama tablosu özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen Yalı Çapkını, İyilik, Kızılcık Şerbeti, MasterChef Türkiye gibi yapımların ardından izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte, 6 Ocak Cuma güncel reyting sonuçları ve sıralama...

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.