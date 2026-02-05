Habertürk
        6 Şubat sonrası 455 bin konut teslim edildi

        6 Şubat sonrası 455 bin konut teslim edildi

        Kahramanmaraş'ta "Ev Sahibi Türkiye" Sosyal Konut Kura Çekim Töreni"nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremleri sonrasında yıkılan konutlar yerine inşa edilen 455 bin konutun sahiplerine teslim edildiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 17:23 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:23
        6 Şubat sonrası 455 bin konut teslim edildi
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem konutlarına ilişkin iddialarına yanıt vererek, "Dün de çıkmış 'ortada konut monut yok' diyor. 455 bin yuvayı görmüyor. Özgür bey vakit tiyatro vakti değil, vakit yattığın o derin uykudan uyanma vaktidir, milletimizin her ferdi gibi, 455 bin yuvayı takdir etme vaktidir." dedi.

        Kurum, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" Kura Çekim Töreni'ndeki konuşmasında, yarının hafızada derin bir iz bırakan, acının asrın felaketi olduğu büyük yıkımın üçüncü yıldönümü olan 6 Şubat olduğunu hatırlattı.

        Depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını ifade eden Kurum, "Hepimiz hatırlıyoruz. O gün yaşadığımız felaket, sıradan bir afet değildi. Bir milletin topyekün sınandığı, şehirlerin yerle bir olduğu, evlerin, ocakların, hatıraların yıkıldığı ağır bir imtihandı. Bir gecede hayatlar altüst oldu. Hayaller enkaz altında kaldı, umutlar matemle sınandı.14 milyon vatandaşımız bu acıyı iliklerine kadar yaşadı, 86 milyonun yüreği aynı anda sızladı. Ama bu ağır tablo karşısında biz, asla ve asla umutsuzluğa kapılmadık. Milletçe inancımıza tutunduk ve "Bu zor günleri de birlikte aşacağız" dedi. Depremin ilk anından itibaren bir an bile durmadık. Arama kurtarmadan barınmaya, enkaz kaldırmadan kalıcı konutların inşasına kadar her aşamada vatandaşımızın yanında olduk." diye konuştu.

        Bu acıya yürek dayanmaz, babası 7 yaşındaki kızının tabutunu böyle taşıdı

