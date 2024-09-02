6 yeni modelin fiyatı resmi açıklamadan önce belli oldu

Otomotiv sektöründe son aylarda önemli gelişmeler yaşandı. Yaz aylarının başında, Çin'den ithal edilen tüm otomobillere yönelik yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulamaya alınırken, aradan çok geçmeden bu sefer de plug-in hibrit otomobillerin ÖTV oranlarında güncellemeye gidildi. En son geçtiğimiz günlerde ise otomotiv ticaretini düzenleyen yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yapıldı.

İşte tüm bu değişimlere ayak uydurmaya çalışan markalar, bir yandan artan Euro kuru kapsamında fiyatlarını yukarı doğru güncellemeye başlarken, bir yandan da yeni modellerini Türkiye'ye getirmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Yakında satışa sunulacak modellerin hangileri olacağını ise Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerinden öğreniyoruz.

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TSB'nin kamuya açık şekilde yayınladığı Kasko Değer Listesi'ne göre, 4 markanın yeni modelleri tüketici ile buluşmak için gün sayıyor. Söz konusu listede, bu modellerin donanım özellikleri ve fiyatları da yer alıyor. Dolayısı ile, resmi açıklamalardan önce otomobillerin fiyatları da öğrenilmiş oluyor. Şimdi gelin, yakında Türkiye'de satışa sunulacak otomobil ve ticari araçların özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakalım.

PICK-UP MODELİ GELİYOR

Çinli otomotiv üreticisi Foton'un kamyonları, Otokar ile 2013 yılında yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'de üretiliyor. TSB'nin Kasko Değer Listesi'ne göre, Foton, pick-up modeli Tunland'ı Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Elite, Flagship ve Flagship+ olmak üzere 3 farklı donanım ile Türkiye'de satışa sunulacak Foton Tunland'ın fiyatı, Kasko Değer Listesi'nde 1.5 milyon TL'den başlayacak şekilde yer alıyor. Pick-up modelin fiyatı 2 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

Tunland'ın hangi motor seçenekleri ile satılacağı konusu henüz belirsiz. Öte yandan, Foton Tunland'ın Otokar distribütörlüğünde satılıp satılmayacağı konusunda da henüz net bir bilgi yok. Bu sorunun cevabı için resmi açıklamayı beklemek gerekecek. EN UCUZ MODELİNİN FİYATI BELLİ OLDU Devam edecek olursak, bir başka Çinli üretici SAIC çatısı altında faaliyet gösteren İngiliz otomobil markası MG, en küçük modeli olan MG3'ü Türkiye'ye getirmek için düğmeye bastı. REKLAM TSB'nin Kasko Değer Listesi'ne göre, Comfort, Luxury ve Luxury Plus şeklinde üç farklı donanım ile satışa sunulacak MG3'ün fiyatı 1.2 milyondan başlayıp, 1.3 milyon TL'ye kadar çıkıyor. MG3'ün güç seçenekleri hakkında ise Kasko Değer Listesi'nde herhangi bir ipucu bulunmuyor. Fakat, Cenevre Otomobil Fuar'ında tanıtılan b-segment hatchback model hakkında Şubat ayında açıklamalarda bulunan Doğan Trend Otomotiv'in CEO’su Kağan Dağtekin, otomobilin önce hibrit motora sahip versiyonunu Türkiye'ye getireceklerini belirtmişti. ELEKTRİKLİ 3008'İN FİYATI KASKO'DAN ÇIKTI Stellantis Grubu'nun Fransız temsilcilerinden Peugeot da, yeni modellerini Türkiye'ye getirmek için gün sayan markalar arasında bulunuyor. Markanın c-segment SUV modeli 3008'in yeni neslinin fiyatı, resmi açıklama öncesinde Kasko Değer Listesi'ne yansımış durumda. Buna göre, 3008'in tam elektrikli versiyonu Allure ve GT olarak 2 farklı donanım paketi ile Türkiye'ye gelecek.