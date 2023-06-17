Bugüne kadar katıldığı sınavlarda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve ön lisans programlarında kamu yönetimi, işletme yönetim ve organizasyon, turizm otelcilik, ilahiyat ile Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümünü bitiren Topçuoğlu, on yıl vekil sınıf öğretmenliği, 13 yıl vekil İngilizce öğretmenliği, 4 yıl da özel sürücü kurslarında direksiyon eğitimi verdikten sonra emekli oldu.

Bu yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YKS) Bafra Fatih Ortaokulu'nda giren Topçuoğlu, AA muhabirine, ilk kez üniversite sınavına 1980'de girdiğini, askerlik dönemi hariç her yıl katılarak bu yıl 42'nci kez sınava girmiş olacağını söyledi.