Sınava gireceği okulu bulamadı, sinirlenip sınav giriş kağıdını yırttı

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HABERTURK.COM / Ajanslar

Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS), geç kalan öğrenciler içeriye alınmadı. Bir öğrenci, sınav salonuna giremeyince giriş belgesini yırtıp, sınava gireceği okuldan ayrıldı.

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te başladı. Adaylar 09.00’dan itibaren binalara alınmaya başladı. Görevliler adayların kimlik ve sınav belgelerini kontrol ederken, güvenlik görevlileri ise üst araması yaptı. Adayların, toka, küpe, saat, cep telefonu ve anahtarlık gibi eşyaları alınmadı. Kent merkezindeki Fakıuşağı Mahallesi'nde okullar bölgesinde sınav koşuşturmacası yaşandı. Bazı öğrenciler sınava son dakika yetişirken, bazıları ise geç kaldı. Saat 10.00’da bina kapıları kapatılarak içeriden kilitlendi. Geç kaldığı için sınava alınmayan bir öğrenci, sınav giriş belgesini yırtarak okul kapısından ayrıldı.

İSİM BENZERLİĞİ NEDENİYLE YANLIŞ OKULLARA GİTTİLER

Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmek için 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi yerine İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesine gelen öğrencilere polis yardımcı oldu.

Samsun'da 166 binada 53 bin 394 öğrenci için başlayan YKS maratonunda aksaklıklara kamu görevlileri müdahale etti.

İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesinin isim benzerliği nedeniyle bazı adaylar, yanlış okulla geldi.

İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesinden, yaklaşık 30 kilometre uzaktaki 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesine gitmeleri gereken adaylar polisten yardım istedi. Bu adayları sınava girecekleri okullara polis ekipleri götürdü. Öte yandan bazı adaylar sınava son dakikada yetişirken, başlama saatinden birkaç dakika sonra gelenler ise binalara alınmadı.