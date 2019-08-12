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61 sezonda 5 şampiyon

Süper Lig tarihinde geride kalan 61 sezonda şampiyonlukları sadece 5 takım paylaştı. 1959'da başlayan ligde Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez mutlu sona ulaştı. TFF Tahkim Kurulu kararıyla Beşiktaş'ın, 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle toplam şampiyonluğu 15'e ulaşıyor

Süper Lig

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 61 sezonda şampiyonlukları 5 takım paylaştı.

1959'da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor dışında şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı.

Lig tarihinde Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu kararıyla Beşiktaş'ın 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle, siyah-beyazlıların toplam şampiyonluğu 15'e ulaştı.

İLK ŞAMPİYON FENERBAHÇE, SON ŞAMPİYON GALATASARAY

1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.

İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçını 4-0 kazanarak, 62 yaşına girmeye hazırlanan ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım oldu.

Lig tarihinde son şampiyonluğu ise 2018-2019 sezonunda Galatasaray elde etti.

4 BÜYÜKLER'İN HASRET YILLARI

Ligin genelinde şampiyonluklara ambargo koyan "Dört büyükler", zaman zaman mutlu sona ulaşmak için uzun süreler beklemek zorunda kaldı.

Beşiktaş, 1966-1967'de elde ettiği şampiyonluğun ardından 14 sezon mutlu sona hasret kaldı. 1981-1982 sezonunda Dorde Milic yönetiminde şampiyon olan siyah-beyazlılar, taraftarlarının uzun süren hasretine de son verdi.

Galatasaray ise 1972-1973'te ligi önde tamamladıktan sonra 13 sezon boyunca şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, 1986-1987 sezonunda Jupp Derwall yönetiminde şampiyon olarak, bu özlemi dindirdi.

"Üç büyükler" arasında şampiyonluk için en az süre bekleyen takım ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekibin şimdiye kadarki en uzun süreli şampiyonluk hasreti 6 sezon sürdü. 1988-1989'da şampiyon olan Fenerbahçe, 6 sezon bekledikten sonra, 1995-1996'da Carlos Alberto Parreira yönetiminde ipi göğüsledi.

Fenerbahçe, ayrıca Süper Lig'de son 5 sezonda şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

TRABZONSPOR'UN BÜYÜK ÖZLEMİ

Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor, bu başarıyı uzun zamandır tekrarlayamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Son lig şampiyonluğunu 1983-1984'te Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yaşayan bordo-mavililer, o tarihten bu yana geçen 35 sezondur zirvede yer alamadı.

GALATASARAY'IN REKORU

Ligde 22 kezle en çok mutlu son ulaşan takım olan Galatasaray, aynı zamanda üst üste en çok şampiyonluk yaşayan ekip unvanının da sahibi.

Lig tarihinde şimdiye dek bir takım en fazla 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında ipi en önde göğüsleyerek, Türk futbol tarihine geçti.

ÜST ÜSTE ÜÇER KEZ ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR

Bunun yanı sıra, Galatasaray 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında, Trabzonspor 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981'de, Beşiktaş da 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında üst üste üçer kez şampiyonluğa ulaşma başarısını gösterdi.

Fenerbahçe'nin ise şimdiye dek üst üste 3 lig şampiyonluğu bulunmuyor.

BURSASPOR TARİH YAZDI

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyon olan Bursaspor, Türk futbol tarihinde "Dört büyükler" dışında bu başarıya ulaşan 5. takım unvanını aldı.

Ertuğrul Sağlam yönetiminde tarih yazan yeşil-beyazlı ekip, aynı zamanda Trabzonspor'un dışında şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan ikinci ekip oldu.

Geride kalan sezon Süper Lig'e veda eden Bursaspor, bu organizasyonda şampiyonluk yaşayıp, küme düşen ilk takım olarak kayıtlara geçti.

EN ERKEN ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

EN ÇOK PUAN FARKIYLA ŞAMPİYON GALATASARAY

Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puanlık fark, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en fazla puan farkı olarak tarihe geçti.

EN ÇOK PUANLA ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Ligde en çok puan toplayarak şampiyon olan takım Fenerbahçe.

Sarı-lacivertli ekip, 3 puanlı sistemde 1988-1989 sezonunda 36 maçta 93 puan toplayarak rekor kırdı.

NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

Lig tarihinde yenilgisiz tek şampiyon Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılar, 1991-1992 sezonunda 30 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik alırken, sahadan hiç yenilgiyle ayrılmayarak tarihi bir şampiyonluğa imza attı.

ŞAMPİYONLARDAN İLGİNÇ NOTLAR

Ligin 61 yıllık geçmişinde şampiyonların diğer ilginç rekorlarından bazıları şöyle:

- En çok yenilen şampiyon: 7'şer yenilgiyle 1980-1981 sezonunda Trabzonspor, 2017-2018 sezonunda Galatasaray.

- En çok gol yiyen şampiyon: 1997-1998 sezonunda 43 golle Galatasaray.

- En az gol yiyen şampiyon: 1969-1970 sezonunda Fenerbahçe (6).

- En az puanla şampiyon olan takım: 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında 39'ar puanla (2 puanlı sistemde) Trabzonspor.

AVERAJLA ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR

Ligin geride kalan 61 sezonunda şampiyonlar 4 kez gol averajıyla belli oldu.

1984-1985 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş ligi 50'şer puanla tamamlarken, gol averajı daha iyi olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğa ulaştı. 1985-1986'da ise Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde ligi zirvede tamamladı. 1992-1993 sezonunda da Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla geçmeyi başardı ve şampiyonluğu kucakladı. 2010-2011 sezonunda ise Fenerbahçe ile Trabzonspor ligi 82'şer puanla tamamladı. Uygulamada olan ikili averaja göre, rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli takım şampiyonluğu ulaştı.

BEŞİKTAŞ'IN EKLENEN 2 ŞAMPİYONLUĞU

Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle, siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 15 olarak tescillendi.

TFF Tahkim Kurulunun konuyla ilgili almış olduğu karara ilişkin Beşiktaş Kulübünün açıklaması şöyle:

''Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu; 09.05.2002 tarihinde yaptığı toplantısında 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarımızın onaylanması talebimizi yerinde ve haklı görerek, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün var olan 2 şampiyonluğunun Türkiye şampiyonluğu olarak Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştır.''

Konuyla ilgili TFF resmi internet sitesinde yer alan açıklama da şöyle:

''Türkiye 1. Ligi'nin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52 E ve 2002/68 K sayılı kararı tahtında Beşiktaş Kulübü'nün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.''

LİG ŞAMPİYONLARI

Türkiye'nin en üst seviye lig tarihinde geride kalan 61 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımların performansları şöyle:

SezonŞampiyonOGBMAYP
1959Fenerbahçe-------
1959-60Beşiktaş382972681565
1960-61Fenerbahçe382693812961
1961-62Galatasaray3823114521857
1962-63Galatasaray221471541435
1963-64Fenerbahçe3421112551453
1964-65Fenerbahçe3018111521347
1965-66Beşiktaş302082521648
1966-67Beşiktaş3216133441545
1967-68Fenerbahçe3219112381249
1968-69Galatasaray301983491446
1969-70Fenerbahçe301710331644
1970-71Galatasaray301785511842
1971-72Galatasaray301785341442
1972-73Galatasaray301992471247
1973-74Fenerbahçe3015132391543
1974-75Fenerbahçe3015132431843
1975-76Trabzonspor301794361443
1976-77Trabzonspor301875411243
1977-78Fenerbahçe301785482442
1978-79Trabzonspor301316134742
1979-80Trabzonspor3012153251139
1980-81Trabzonspor301677412139
1981-82Beşiktaş3014162381744
1982-83Fenerbahçe3418133432049
1983-84Trabzonspor3418142431450
1984-85Fenerbahçe3418142652550
1985-86Beşiktaş3622122652156
1986-87Galatasaray362385552454
1987-88Galatasaray382792863590
1988-89Fenerbahçe3629611032793
1989-90Beşiktaş342365772075
1990-91Beşiktaş302091632469
1991-92Beşiktaş302370582076
1992-93Galatasaray302064742166
1993-94Galatasaray302244672870
1994-95Beşiktaş342473802679
1995-96Fenerbahçe342662681984
1996-97Galatasaray342572903082
1997-98Galatasaray342365864375
1998-99Galatasaray342392853078
1999-00Galatasaray342473772379
2000-01Fenerbahçe342446823976
2001-02Galatasaray342464753178
2002-03Beşiktaş342671632185
2003-04Fenerbahçe342374824176
2004-05Fenerbahçe342626772480
2005-06Galatasaray342653823483
2006-07Fenerbahçe3420104653170
2007-08Galatasaray342473642379
2008-09Beşiktaş342185603071
2009-10Bursaspor342365652675
2010-11Fenerbahçe342644843482
2011-12Galatasaray4025114783086
2012-13Galatasaray342185663571
2013-14Fenerbahçe342356743374
2014-15Galatasaray342455603577
2015-16Beşiktaş342545753579
2016-17Beşiktaş342383733077
2017-18Galatasaray342437753375
2018-19Galatasaray342095723669

Notlar: 1959 yılında düzenlenen lig tarihindeki ilk sezon, 2 ayrı grupta oynandı. O zamanki statü gereği grup maçlarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Galatasaray finalde karşılaştı. Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Galatasaray'ı rövanşta 4-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş Kulübünün, TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959 yılından önceki 2 sezonda elde ettiği şampiyonlukları lig şampiyonluğuna eklettirmesi, haberde değerlendirmeye alınmamıştır.

2011-2012 sezonu şampiyonu 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonunda belli oldu. Haberde, Lig Grubu ve Süper Final maçlarının toplamı, 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.

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