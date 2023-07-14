63 yıl sonra ilk kez: Hollywood'dan tarihi grev!

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Söz konusu grevin, Hollywood'da dizi ve film gösterimlerinin gecikmesine ve yapımcı şirketler için maddi zarara yol açacağı düşünülüyor.

ABD'de senaristler tarafından aynı nedenle başlatılan grevle birlikte SAG-AFTRA grevinin, 1960'tan bu yana ilk kez Hollywood'un sektör çapında "kapanmasına" sebep olabileceği belirtiliyor.