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ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Kuzey Kanton Ortaokulu'nda sıra dışı bir olay yaşandı. Okulun bekçisi Chas Pyle, geçtiğimiz sene bakım çalışmaları yaparken dolap ve duvarların arasına kırmızı bir çantanın sıkıştığını fark etti.

Yapılan araştırmalar sonucunda çantanın okulun eski öğrencisi Patti Rumfola'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Okulun eski öğrencisinin çantayı 1957 yılında kaybettiği belirlenirken, Rumfola'nın 2013 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ancak yetkililer Patti Rumfola'nın çocuklarıyla bağlantı kurmayı başardı.

Okul yönetimi Facebook paylaşımında "Birçok kişinin Facebook'ta yaptığı araştırma sayesinde Patti'nin ailesine ulaşabildik. Ne yazık ki, Patti'nin vefat ettiğini öğrendik. Patti'nin 5 çocuğu, aile toplantısı için sonbaharda bir araya geldi ve Hoover Lisesi'ndeki annelerinin genç yaştaki hayatına göz atmak için çantayı açtı" şeklinde açıklama yaptı.

63 yıl sonra ortaya çıkan çantadan Rumfola'nın kimlik kartı, üyelik kartları, birkaç bileti, ailesinin, arkadaşların ve bir köpeğin fotoğraflarının yanı sıra madeni paralar çıktı.

Okul, Rumfola'nın 5 çocuğunun, madeni paraları annelerini hatırlatması için sakladığını söyledi. Rumfola'nın çocukları, çantayı ömür boyu saklayacaklarını belirtti.

1960 yılında okul hayatı sona erip öğretmenliğe başlayan Rumfola'nın, çantayı duvar ile dolabın arasına nasıl düşürdüğü ya da sıkıştırdığı ise sır olarak kaldı.