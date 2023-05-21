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Araçların değişmez parçaları olan nitelendirilen taşıt kayıt plakaları hem araca hem de sahibine cezai ve hukuki sorumluluklar yüklemektedirler. Peki, Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 65 nerenin plakası? Van ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

65 Plaka Numarası Hangi İlin?

65 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Van olacaktır. Osmanlı Devleti’nin önemli eyaletlerinden biri olan Van’ın vilayet statüsü kazanması ise cumhuriyetin ilanının hemen ardından, 1923 yılında gerçekleşmiştir.

Van’ın 65 plaka kodunu aldığı tarih ise 1962’dir. Bu tarihte alınan bir kararla Türkiye’deki tüm vilayetlere plaka numaraları verilmiş ve Van da alfabetik sıralaması gereğince 65 il kodunu almıştır. İlk etapta 67 olan vilayet statüsünün artması ile illere verilen kodlar da arttırılmış ve bu sayı günümüzde 81 olmuştur.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Van’ın yüzölçümü 21.334 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılında yapılan sayıma göre 1 milyon 128 bin 749’dur. Türkiye’de kullanılmakta olan motorlu taşıtlar üzerine Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınlamış olduğu bir veriye göre, 2022 yılında Van’da kullanılan araçların sayısı ise 76 bin 933 olduğu belirlenmiştir. 65 plaka koduna sahip bu araçlar arasında kamu hizmetine verilmiş araçlardan hususi otomobillere kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Van İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de 1962 senesinden itibaren kullanılmakta olan plaka kayıt sisteminde hem illerin hem de ilçelerin kendilerine özgü kodları bulunmaktadır. Van üzerinden bir örnek vermek gerekirse, 65 il koduna sahip olan araçlarda il kodundan sonra gelen harfler, o aracın Van’ın hangi ilçesinde trafiğe kayıtlı olduğunu göstermektedir.

Van ilinin merkez ilçeleri, Gevaş ilçesi, Başkale ilçesi, Özalp ilçesi, Muradiye ilçesi, Edremit ilçesi, Gürpınar ilçesi ve Erciş ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Van Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

65 AC 001 - 65 AZ 999

65 EA 001 - 65 EZ 999

65 E 0001 - 65 E 0030

65 M 0001 - 65 M 0999

65 T 0001 - 65 T 2999

65 AB 001 - 65 AZ 999

65 S 0001 - 65 S 0300

65 NA 001 - 65 NZ 999

65 N 0001 - 65 N 0250

Gevaş ilçesi Plaka Kodları:

65 FA 001 - 65 FZ 999

65 T 4000 - 65 T 4999

65 Y 3500 - 65 Y 4999

Başkale İlçesi Plaka Kodları:

65 KA 001 - 65 KZ 999

Özalp İlçesi Plaka Kodları:

65 HA 001 - 65 HZ 999

Muradiye İlçesi Plaka Kodları:

65 LA 001 - 65 LZ 999

65 T 3000 - 65 T 3999

Edremit İlçesi Plaka Kodları:

65 T 3000 - 65 T 3020

Gürpınar İlçesi Plaka Kodları:

65 T 2000 - 65 T 2015

Erciş İlçesi Plaka Kodları:

65 DA 001 - 65 DZ 999

65 M 2000 - 65 M 2500

65 T 5000 - 65 T 5999