HABERTURK.COM

Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve araçların denetlenebilmesini kolaylaştıran taşıt plakaları, araçların tescil belgesi olarak dikkat çekerler. Peki, 64 nerenin plakası? Uşak ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

64 Plaka Numarası Hangi İlin?

64 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Uşak olacaktır. 1953 tarihine kadar Kütahya’nın bir ilçesi konumunda olan Uşak, bu tarihten itibaren vilayet statüsüne geçmiştir.

1962 senesinde alınan bir kararla, Türkiye’deki tüm illere plakalarda kullanılmak üzere il kodları verilmiştir. 1’den başlayarak 67’ye kadar ulaşan bu kodlar şehirlerin alfabetik sıralamasına göre dağıtılmış ve Uşak da bu sıralamadaki yeri sebebiyle 64 plaka kodunu almıştır. İlerleyen yıllarda Türkiye’deki il sayısının artmasına paralel olarak plaka kodlarının sayısı da artmış ve bu sayı günümüzde 81 vilayete denk gelecek şekilde 81 sayısına ulaşmıştır.

Ege Bölgesi şehirlerinden olan Uşak’ın yüzölçümü 5.302 kilometrekare, nüfusu ise 375 bin 454’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’de trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtlarının sayısı üzerine 2022’de yayınladığı veriye göre, Uşak ilinde trafiğe kayıt edilen araçların sayısı ise 151 bin 266 olarak belirlenmiştir. Plakalarında 64 il kodunu taşıyan bu araçlar arasında motosikletlerden hususi otomobillere, kamu araçlarından iş makinelerine kadar tüm motorlu kara taşıtları yer almaktadır.

Uşak İlçelerinin Plaka Kodları

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Uşak’ta kullanılan ve 64 il koduna sahip olan araçlarda da ilçelerin kendilerine özgü kodları yer almaktadır. Uşak’ta kullanılan araç plakalarında, il kodlarından sonra gelen harfler, o aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu bizlere göstermektedir.

Uşak ilinin merkez ilçeleri, Sivaslı ilçesi, Eşme ilçesi ve Ulubey ilçesinin plaka kodlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, Uşak ilçelerinin plaka kodları:

Uşak Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

64 AC 001 - 64 AZ 999

64 DA 001 - 64 DZ 999

64 K 0001 - 64 K 9999

64 KA 001 - 64 KZ 999

64 M 0001 - 64 M 9999

64 S 0001 - 64 S 9999

64 T 0001 - 64 T 9999

64 LA 001 - 64 LZ 999

64 Y 0001 - 64 Y 1000

Sivaslı İlçesi Plaka Kodları:

64 SA 001 - 64 SA 999

64 S 1001 - 64 S 2000

64 S 5001 - 64 S 6000

64 T 1001 - 64 T 2000

64 T 5001 - 64 T 6000

64 Y 1001 - 64 Y 2000

64 Y 5001 - 64 Y 6000

Ulubey İlçesi Plaka Kodları:

64 HA 001 - 64 HZ 999

64 T 4001 - 64 T 5000

64 Y 4001 - 64 Y 5000

Eşme İlçesi Plaka Kodları:

64 EA 001 - 64 EZ 999

64 T 3001 - 64 T 4000

64 Y 3001 - 64 Y 4000