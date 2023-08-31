65 yaş aylığı ne kadar oldu? Temmuz'da zam geldi! İşte 2023 yaşlılık maaşı

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65 yaş aylığı Temmuz ayında gelen kademeli zammın ardından, ödeme alan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere 65 yaş aylığı yani yaşlılık maaşına 6 ayda bir defa enflasyon artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Son zam ise Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte yapılmıştı. Yapılan zam kademeli artışla yükseldi. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı...