65 yaş aylığı ne kadar oldu? Temmuz'da zam geldi! İşte 2023 yaşlılık maaşı
65 yaş aylığı ya da diğer yaygın ismiyle yaşlılık maaşı Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Ardından da katsayıyla maaşlar yükseldi. 65 yaş aylığı alan hak sahipleri yapılan zam sonrasında merak içerisinde "65 yaş aylığı, yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte araştırılan sorunun cevabı...
65 yaş aylığı Temmuz ayında gelen kademeli zammın ardından, ödeme alan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere 65 yaş aylığı yani yaşlılık maaşına 6 ayda bir defa enflasyon artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Son zam ise Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte yapılmıştı. Yapılan zam kademeli artışla yükseldi. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı...
YAŞLILIK MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Enflasyon artış oranı ve maaş katsayısıyla birlikte 65 yaş aylığı 1.997 TL’den 2.348 TL'ye yükseldi.
BAKAN'DAN KATSAYI MÜJDESİ GELMİŞTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıkları müjdesini verdi. Göktaş bununla birlikte yapğtığı açıklamayla 2023 zamlı engelli maaşlarını açıkladı.
Konuyla ilgili Bakan Göktaş'ın açıklaması şu şekilde:
Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’den 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2.392 TL’den 2.811 TL'ye yükseldi.
Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3.445 TL’den 4.050 TL’ye, orta silikozis aylığı 3.938TL’den 4.629 TL’ye, ağır silikozis aylığı ise 4.388 TL’den 5.158 TL’ye çıktı. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.