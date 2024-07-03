65 yaş aylığı zammı: 2024 Temmuz yaşlılık maaşı ne kadar oldu?
Milyonlarca emekli ve memur tarafından merakla beklenen haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. 6 aylık enflasyon farkı ile temmuz ayında engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, evde bakım, 65 yaş aylığında zam oranları belli oldu. Peki, "2024 Temmuz yaşlılık maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam gelecek?" İşte 2024 Temmuz zamlı 65 yaş aylığı...
TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zamları büyük oranda netlik kazandı. Yaşlılık maaşında yeni tutarlar, açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda yeniden belirlendi. Peki, "2024 Temmuz yaşlılık maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Son açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapıldı.
65 yaş aylığı 3504,84 lira olarak ödeniyordu. Zamla birlikte yaşlılık maaşı olarak da bilenen 65 yaş aylığı 4180,6 liraya yükseldi.
YAŞLILIK MAAŞI KİMLERE VERİLİYOR?
65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.
65 YAŞ MAAŞINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
1. 65 yaşını doldurmuş olan,
2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.