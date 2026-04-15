        Haberler Gündem Güncel 66 yaşındaki kadını dolmuştan indirdi | Son dakika haberleri

        Ücretsiz ulaşım kartı olan 66 yaşındaki kadını dolmuştan indirdi

        Adana'da 66 yaşındaki Emeni Daşdoğan, ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen toplu taşıma sürücüsü tarafından "kısa mesafe" diye dolmuştan indirildi. Hasta ziyaretine giden yaşlı kadının yaşadığı çaresizlik kameraya yansıdı

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 11:12 Güncelleme:
        66 yaşındaki kadını dolmuştan indirdi
        Adana'da 66 yaşındaki kadın ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen toplu taşıma sürücüsü tarafından kısa mesafede ineceği için dolmuştan indirildi.

        Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Feyzullah Daşdoğan (32), annesi Emine Daşdoğan (66) ile birlikte hasta ziyaretine gitmek için yola çıktı.

        İHA'nın haberine göre, ziyarete toplu taşımayla gitmek isteyen anne-oğul, yoldan geçen dolmuşu el kaldırarak durdurdu.

        Araca ilk olarak Emine Daşdoğan bindi. Ancak dolmuş sürücüsü, 65 yaş üstü ücretsiz biniş hakkı bulunan kadını, mesafenin kısa olduğunu öne sürerek araçtan indirdi.

        Yaşananlar, oğlu Feyzullah Daşdoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Yaşadığı duruma tepki gösteren Emine Daşdoğan, "Kendilerinin de annesi babası var. Kendisi de bir gün yaşlanacak. Sadece bu sürücü değil, diğer sürücüler de aynı şeyi yapıyor. Devlet bize bu hakkı tanımış, neden bunu yapıyorlar?" diyerek tepkisini dile getirdi.

        Öte yandan yetkililer, ücretsiz biniş kartı olanların ücretlerinin düzenli olarak toplu taşıma araç sürücülerine ödendiğini bildirdi.

        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller