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        Haberler Spor Diğer Güreş 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 2. tur müsabakaları tamamlandı - Diğer Haberleri

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 2. tur müsabakaları tamamlandı

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci turunda rakiplerini yenen 16 başpehlivan üçüncü tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 19:05 Güncelleme: 05.07.2025 - 19:05
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        Kırkpınar'da 2. tur müsabakaları tamamlandı
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        Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun başpehlivanlık ikinci tur güreşleri için eşleşen 32 başpehlivan, salavatlandıktan sonra güreşe tutuştu.

        İsmail Balaban ile Durmuş Furkan Altın arasındaki güreş üç dakikada tamamlandı. Balaban rakibini kısa sürede yenerek üst tura atladı.

        Son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Batu arasındaki müsabaka da 7. dakikada Zeybek'in galibiyetiyle tamamlandı.

        Orhan Okulu ile Seçkin Duman güreşi de Okulu'nun kontra ataklarıyla heyecanlı geçen güreşler arasındaydı. Rakibini sürerek yormayı deneyen Okulu, sonunda galibiyete ulaştı.

        İsmail Koç ile Mehmet Yeşil Yeşil arasındaki güreş hareketli olmasının yanında sert de geçti. Mehmet Yeşil Yeşil'in yerde sürdürdüğü güreşte İsmail Koç, kaz kanadı oyunuyla son noktayı koyarak üst turda güreşmeye hak kazandı.

        Ali Gürbüz ile Özkan Yılmaz arasındaki güreşte Özkan Yılmaz, rakibinin kontralarını savuşturmaya çalıştı. Özkan Yılmaz, pasif güreştiği için kule hakemlerinden iki ihtar ve sarı kart cezası aldı. Bu müsabakaya seyirci de tezahüratlarıyla tepki gösterdi. Ali Gürbüz, bastırdığı rakibini müsabakanın 21. dakikasında dış kasnaktan başladığı ve iç kazıkla sürdürdüğü oyunla yendi.

        İkinci tur müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlayan İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Orhan Okulu, İsmail Koç, Ünal Karaman, Ali İhsan Batmaz, Ali Gürbüz, Serdar Yıldırım, Enes Doğan, Cengizhan Şimşek, Nedim Gürel, Erkan Taş, Mustafa Taş, Serhat Balcı, Yıldıray Pala ve Feyzullah Aktürk üçüncü tura yükseldi.

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