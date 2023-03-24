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67 yıldır lüle taşına şekil veriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ödülüne sahip Mehmet Başsav, 67 yıldır lüle taşına şekil veriyor

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AA
  • 67 yıldır lüle taşına şekil veriyor

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ödülüne sahip Eskişehirli 79 yaşındaki Mehmet Başsav, 1956'dan beri lüle taşından kolye, küpe, pipo ve portre gibi ürünler yapıyor.
  • 67 yıldır lüle taşına şekil veriyor

    AA'nın haberine göre henüz 12 yaşındayken ustaları Hüseyin Yanık ve İsmail Özel’in yanında lüle taşını işlemeye başlayan Başsav, askerlik görevini tamamladıktan sonra Odunpazarı ilçesi Akcami Mahallesi'ndeki atölyesini açtı. Daha sonra Arifiye Mahallesi'ndeki atölyesine taşınan Başsav, 8 lüle taşı ustasını da mesleğe kazandırdı.

     
  • 67 yıldır lüle taşına şekil veriyor

    Türkmentokat Mahallesi'nde 10 yıl lüle taşı ocağı işleten ve kazancıyla 3 çocuğunu okutan Başsav, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021 yılına ilişkin yapılan değerlendirmede Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ödülüne layık görüldü.

     
  • 67 yıldır lüle taşına şekil veriyor

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Başsav, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde yeni açtığı atölyesinde eşi Gülseli Başsav'ın da yardımıyla kolye, küpe, pipo ve portre gibi çalışmalarını sürdürüyor.
  • 67 yıldır lüle taşına şekil veriyor

    YAPTIĞI PORTRELERİ GALERİSİNDE SERGİLİYOR

    Gününün büyük bölümünü galeri olarak da kullandığı atölyesinde geçiren Mehmet Başsav, yaşam şartları gereği okulunu bırakarak mesleğe atıldığını söyledi.
  • 67 yıldır lüle taşına şekil veriyor

    Kolye, küpe ve süs eşyası gibi ürünlerin yapımını öğrendikten sonra kendi atölyesini açmaya karar verdiğini aktaran Başsav, şöyle konuştu:

     
  • 67 yıldır lüle taşına şekil veriyor

    "Atölyemi açtıktan sonra çalışmalarıma pipo da yaparak devam ettim. 1992'de emekli olunca Türk büyüklerinin portrelerinin yapımına ilgi duymaya başladım. 

     
  • 67 yıldır lüle taşına şekil veriyor

    Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının ve Osmanlı padişahlarının lüle taşından 200'den fazla portresini yaptım. Bunlar şimdiki galerimde sergileniyor."
  • 67 yıldır lüle taşına şekil veriyor

    Başsav, lüle taşı ustalığının geleceğinin parlak olduğunu dile getirerek, sağlığı el verdiği ölçüde mesleğini devam ettireceğini sözlerine ekledi.
  • 67 yıldır lüle taşına şekil veriyor
  • 67 yıldır lüle taşına şekil veriyor
  • 67 yıldır lüle taşına şekil veriyor
  • 67 yıldır lüle taşına şekil veriyor
  • 67 yıldır lüle taşına şekil veriyor

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