67 yıldır lüle taşına şekil veriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ödülüne sahip Eskişehirli 79 yaşındaki Mehmet Başsav, 1956'dan beri lüle taşından kolye, küpe, pipo ve portre gibi ürünler yapıyor.