        Haberler Gündem Güncel 7 ay sonra yeniden açılıyor | Son dakika haberleri

        Nazilli Hayvan Pazarı 7 ay sonra açılıyor

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 aydır kapalı olan hayvan pazarının yeniden açılıyor. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:36 Güncelleme:
        7 ay sonra yeniden açılıyor
        Aydın'ın şap hastalığı nedeniyle yaklaşık 7 aydır kapalı olan Nazilli ilçesi Sümer Mahallesi'nde bulunan Nazilli-Bozdoğan Karayolu güzergahındaki hayvan pazarının yeniden faaliyete geçecek olması dolayısıyla bölgede detaylı bir çalışma yapıldı.

        Vatandaşların ve üreticilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Nazilli Belediyesi ekipleri, Pazar alanının belirli aralıklarla temizlenmeye devam edeceğini ifade etti.

        Temizlik faaliyetleri tamamlanan alanın dezenfekte edilmesinin ardından hayvan pazarının 5 Mart Perşembe günü yeniden kullanıma açılacağı bildirildi.

