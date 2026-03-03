7 ay sonra yeniden açılıyor

Aydın'ın şap hastalığı nedeniyle yaklaşık 7 aydır kapalı olan Nazilli ilçesi Sümer Mahallesi'nde bulunan Nazilli-Bozdoğan Karayolu güzergahındaki hayvan pazarının yeniden faaliyete geçecek olması dolayısıyla bölgede detaylı bir çalışma yapıldı.

Vatandaşların ve üreticilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Nazilli Belediyesi ekipleri, Pazar alanının belirli aralıklarla temizlenmeye devam edeceğini ifade etti.

Temizlik faaliyetleri tamamlanan alanın dezenfekte edilmesinin ardından hayvan pazarının 5 Mart Perşembe günü yeniden kullanıma açılacağı bildirildi.