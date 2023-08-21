İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşirenin cezası belli oldu
İngiltere'de çalıştığı hastanedeki 7 bebeği öldürmekten geçtiğimiz hafta suçlu bulunan hemşire Lucy Letby'nin ömür boyu hapis cezası aldığı açıklandı.
İngiltere'nin Chester kentinde 7 yeni doğan bebeğin hava ve insülin enjekte edilerek ölümü olayında şüpheli sıfatıyla yargılanan hemşire Lucy Letby, geçtiğimiz hafta jüri tarafından suçlu bulundu.
İngiltere'nin son dönemlerdeki en büyük seri çocuk katili olarak adlandırılan hemşire Letby'nin ne kadar ceza alacağı ise bugün belli oldu.
Letby'nin hayatının geri kalanını parmaklıklar ardında
geçireceği belirtildi.
Yargıç James Goss, "Bu en küçük ve en savunmasız çocukları içeren acımasız, hesaplanmış korkunç bir çocuk cinayetiydi" dedi ve onu serbest bırakılma olasılığı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
2017'DE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Countess of Chester Hastanesinde 2011'de göreve başlayan Letby'nin 2015-2016 yıllarında nöbette olduğu günlerde bebek ölümlerinin artması üzerine 2016 sonunda hastaneye prematüre bebek yatışı durdurulmuş, 2017'de de soruşturma başlatılmıştı.
Bebeklerin ve ailelerin isimlerinin gizli tutulduğu soruşturma kapsamında hayatını kaybeden çocuklara hava ve insülin enjekte edildiği ya da fazla beslenme sonucu öldükleri belirlenmişti.
Mahkemeye ifade veren Çocuk L ve Çocuk M olarak adlandırılan prematüre ikiz bebeklerin annesi, birkaç saat arayla iki çocuğun da acil müdahaleye muhtaç hale geldiğini belirterek, "Letby, çok sakin ve serin kanlıydı. O andan itibaren tüm davranışları değişti ve bize karşı çok sinirli davranmaya başladı. 'Çocuklarınızı öldüremedim' diye düşünüyordu." ifadelerini kullanmıştı.
İki çocuk kurtulmuş ancak Çocuk M'de beyin hasarı oluşmuştu.
Bir diğer yeni doğan hemşiresi ise ifadesinde, "Alarmlar çalmaya başladığında 'Lucy bugün çalışıyor mu?' diye birbirimize sorardık." demişti.
Letby'nin 2015'te hastanedeki diğer çalışanların endişelerini bildirmelerine rağmen aynı görevde 1 yıl daha çalışmaya devam ettiği, 2016'da ofis görevlerine verildiği de soruşturma kapsamında ortaya çıkmıştı.