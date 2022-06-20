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7 bin ton tereyağı ihracatına izin verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 bin ton tereyağı ihracatına eylül sonuna kadar izin verdi

7 bin ton tereyağı ihracatına izin verildi
AA

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, toplam 7 bin ton tereyağı ihracatına 30 Eylül'e kadar müsaade edilecek. İhracat izni yalnızca Bakanlıktan onaylı süt ve süt ürünleri üreten işletmelere verilecek.

Başvurular, 27 Haziran saat 17.00'ye kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne dilekçe ve istenilen belgelerle yapılacak. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Müracaatlar ve belgeler değerlendirildikten sonra geçici liste 30 Haziran'da "www.tarimorman.gov.tr/GKGM" internet adresinde yayımlanacak. Geçici listeye itirazlar en geç 4 Temmuz saat 17.00'ye kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne dilekçeyle yapılacak.

ASKIYA ALINMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ve krema ihracatını, yaklaşan turizm sezonu, bu yılın ikinci yarısında meydana gelebilecek arz daralması ve ülkenin ihtiyacı olan stok derinliğinin sağlanması gibi nedenlerle gıda güvencesinde sıkıntı yaşanmaması için 18 Nisan'da askıya almıştı.

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