7 Ekim 2019 On Numara sonuçları açıklandı! MPİ On Numara bilet sorgulama

On Numara 7 Ekim sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 896. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye 3 kişi arasında bölündü ve kişi başı 180.774,25 TL düştü. İşte, MPİ 7 Ekim çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 7 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 7 - 9 - 12 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 41 - 43 - 44 - 46 - 53 - 60 - 65 - 66 - 67 - 68 - 72 - 73 - 76 - 77

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / ALANYA - İSTANBUL / BEYKOZ - SAKARYA / ADAPAZARI

10 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 180.774,25 TL 9 bilen kişi sayısı : 103 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.510,75 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.902 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 190,45 TL 7 bilen kişi sayısı : 19.780 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,05 TL 6 bilen kişi sayısı : 119.619 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,55 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 214.744 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 30 EYLÜL: 01 - 05 - 12 - 13 - 22 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 40 - 45 - 55 - 58 - 63 - 68 - 70 - 71 - 72 - 74 - 75 - 79

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ - TEKİRDAĞ / ŞARKÖY

10 bilen kişi sayısı : 2

9 bilen kişi sayısı : 85

8 bilen kişi sayısı : 1.893

7 bilen kişi sayısı : 19.109

6 bilen kişi sayısı : 117.894

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 198.545