Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.945,49 %0,28
        DOLAR 42,5073 %0,15
        EURO 49,2543 %-0,04
        GRAM ALTIN 5.722,33 %0,83
        FAİZ 38,77 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 73,96 %1,43
        BITCOIN 91.360,00 %-0,06
        GBP/TRY 56,1978 %-0,13
        EUR/USD 1,1582 %-0,12
        BRENT 63,67 %0,52
        ÇEYREK ALTIN 9.356,00 %0,83
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil 7 farklı üniversitede ilk 5G deneyimi - Teknoloji Haberleri

        7 farklı üniversitede ilk 5G deneyimi

        Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, gelenekselleşen festivaliyle eğlence, müzik ve sporu üniversite kampüslerinde öğrencilerle buluşturdu. "Her Anın Sponsoru Selfy Kampüste" konseptiyle düzenlenen Selfyfest'25, bu yıl üniversite kampüslerinde binlerce gence eğlencenin yanı sıra 5G altyapısıyla geleceğin teknolojilerini deneyimleme fırsatı da sunduğunu duyurdu. Kampüslerde yerini alan HADO Turnuvası ile gençler, artırılmış gerçeklik ve markanın 5G altyapısıyla sunulan yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde geleceğin sporunu deneyimleme imkanı buldu. Festival kapsamında Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen HADO Dünya Dostluk Turnuvası'nda farklı ülkelerden yarışmacılar, 5G deneyimiyle mücadele etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 farklı üniversitede ilk 5G deneyimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        5G teknolojisi, mobil iletişimde bir devrim olarak kabul ediliyor. İlk olarak 2010'ların ortalarında kavramsallaştırılan 5G, 4G'nin sunduğu hızları on katına çıkararak, düşük gecikme süresi ve yüksek bağlantı kapasitesiyle nesnelerin interneti (IoT), otonom araçlar ve artırılmış gerçeklik gibi alanlarda yenilikler vaat ediyor. Dünya genelinde 2019'dan itibaren ticari kullanıma giren 5G, pandemi sonrası dijital dönüşümü hızlandırdı ve 2025 itibarıyla küresel abone sayısının milyarları aşması bekleniyor. Türkiye'de ise 5G ihalesinin tamamlanmasının ardından, teknoloji 1 Nisan 2026'da resmi olarak hayata geçirilecek. Bu geçiş, ülkenin dijital altyapısını güçlendirerek, eğitimden eğlenceye kadar birçok sektörü etkileyecek. Tam da bu gelişmelerin arifesinde, Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, üniversite kampüslerinde düzenlediği etkinliklerle gençlere 5G'nin pratik uygulamalarını deneyimletme fırsatı verdi.

        REKLAM

        GENÇLER GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNİ TANIDI

        Şirketin gençlik odaklı markası Selfy, "Her Anın Sponsoru Selfy Kampüste" konseptiyle Selfyfest'25'i düzenledi. Bu yıl 7 farklı üniversitede gerçekleştirilen festival, binlerce öğrenciyi müzik, spor ve teknoloji etkinlikleriyle buluşturdu. Etkinliklerde, katılımcılar 5G altyapısının sunduğu imkanları doğrudan test etme şansı buldu.

        HADO TURNUVASI VE 5G DENEYİMİ

        Festivalin öne çıkan bölümlerinden biri, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle oynanan HADO Turnuvası oldu. Öğrenciler, 5G'nin yüksek hız ve düşük gecikme özelliklerini kullanarak sanal enerji topları fırlatarak rakiplerini yenmeye çalıştı. Bu deneyim, fiziksel hareket ile dijital stratejinin birleşimini ortaya koydu. Özellikle Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen HADO Dünya Dostluk Turnuvası'nda, farklı ülkelerden yarışmacılar 5G bağlantısı üzerinden mücadele etti ve Türkiye Milli Takımı şampiyon oldu.

        “5G’YE EN YÜKSEK KAPASİTEYLE HAZIRIZ”

        Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 5G’nin Türkiye için yeni bir iletişim çağı başlatacağını vurguladı. Özden, gerçekleştirilen 5G ihalesinde alınan frekanslarla müşteri başına en yüksek kapasiteyi sunmaya hazır olduklarını belirterek, “Yüzde 56’sı fibere bağlı baz istasyonlarımızla en iyi müşteri deneyimini biz sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Özden ayrıca, mobil alanda 2025’in üçüncü çeyreğinde 2,3 milyon abone kazanımıyla tarihin en iyi performansını kaydettiklerini ve toplam abone sayısının 30,8 milyona ulaştığını aktardı.

        5G’Yİ GÜNLÜK YAŞAMA TAŞIDI

        Festival kapsamında öğrenciler, artırılmış gerçeklik spor dalı HADO’yu 5G’nin sağladığı hız ve düşük gecikme ile oynayarak teknolojinin günlük hayata etkisini deneyimledi. Selfy markası, avantajlı tarifelerden sosyal yaşamı destekleyen iş birliklerine kadar gençlere hem dijital hem de sosyal dünyada ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Özden, “Türkiye’nin dijital geleceğinin mimarı olarak gençlerin her anında yanında olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

        Selfyfest'25, 7 üniversitede 350 binin üzerinde öğrenciyi ağırladı. Etkinlikler, konserler ve rekabetçi oyunlarla dolu bir program sundu. Türk Telekom'un 5G altyapısı, festivalin teknoloji odaklı yanını güçlendirerek, gençlere geleceğin iletişim olanaklarını tanıttı.5G teknolojisi, Türk Telekom, Selfyfest 2025, üniversite etkinlikleri, HADO turnuvası, artırılmış gerçeklik, mobil iletişim, fiber altyapı, gençlik markası

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        "Avrupa’da ritmi buldu sıra derbide!"
        "Avrupa’da ritmi buldu sıra derbide!"
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?