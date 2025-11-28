7 farklı üniversitede ilk 5G deneyimi

5G teknolojisi, mobil iletişimde bir devrim olarak kabul ediliyor. İlk olarak 2010'ların ortalarında kavramsallaştırılan 5G, 4G'nin sunduğu hızları on katına çıkararak, düşük gecikme süresi ve yüksek bağlantı kapasitesiyle nesnelerin interneti (IoT), otonom araçlar ve artırılmış gerçeklik gibi alanlarda yenilikler vaat ediyor. Dünya genelinde 2019'dan itibaren ticari kullanıma giren 5G, pandemi sonrası dijital dönüşümü hızlandırdı ve 2025 itibarıyla küresel abone sayısının milyarları aşması bekleniyor. Türkiye'de ise 5G ihalesinin tamamlanmasının ardından, teknoloji 1 Nisan 2026'da resmi olarak hayata geçirilecek. Bu geçiş, ülkenin dijital altyapısını güçlendirerek, eğitimden eğlenceye kadar birçok sektörü etkileyecek. Tam da bu gelişmelerin arifesinde, Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, üniversite kampüslerinde düzenlediği etkinliklerle gençlere 5G'nin pratik uygulamalarını deneyimletme fırsatı verdi.

REKLAM

GENÇLER GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNİ TANIDI

Şirketin gençlik odaklı markası Selfy, "Her Anın Sponsoru Selfy Kampüste" konseptiyle Selfyfest'25'i düzenledi. Bu yıl 7 farklı üniversitede gerçekleştirilen festival, binlerce öğrenciyi müzik, spor ve teknoloji etkinlikleriyle buluşturdu. Etkinliklerde, katılımcılar 5G altyapısının sunduğu imkanları doğrudan test etme şansı buldu.

HADO TURNUVASI VE 5G DENEYİMİ Festivalin öne çıkan bölümlerinden biri, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle oynanan HADO Turnuvası oldu. Öğrenciler, 5G'nin yüksek hız ve düşük gecikme özelliklerini kullanarak sanal enerji topları fırlatarak rakiplerini yenmeye çalıştı. Bu deneyim, fiziksel hareket ile dijital stratejinin birleşimini ortaya koydu. Özellikle Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen HADO Dünya Dostluk Turnuvası'nda, farklı ülkelerden yarışmacılar 5G bağlantısı üzerinden mücadele etti ve Türkiye Milli Takımı şampiyon oldu. “5G’YE EN YÜKSEK KAPASİTEYLE HAZIRIZ” Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 5G’nin Türkiye için yeni bir iletişim çağı başlatacağını vurguladı. Özden, gerçekleştirilen 5G ihalesinde alınan frekanslarla müşteri başına en yüksek kapasiteyi sunmaya hazır olduklarını belirterek, “Yüzde 56’sı fibere bağlı baz istasyonlarımızla en iyi müşteri deneyimini biz sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Özden ayrıca, mobil alanda 2025’in üçüncü çeyreğinde 2,3 milyon abone kazanımıyla tarihin en iyi performansını kaydettiklerini ve toplam abone sayısının 30,8 milyona ulaştığını aktardı. 5G’Yİ GÜNLÜK YAŞAMA TAŞIDI Festival kapsamında öğrenciler, artırılmış gerçeklik spor dalı HADO’yu 5G’nin sağladığı hız ve düşük gecikme ile oynayarak teknolojinin günlük hayata etkisini deneyimledi. Selfy markası, avantajlı tarifelerden sosyal yaşamı destekleyen iş birliklerine kadar gençlere hem dijital hem de sosyal dünyada ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Özden, “Türkiye’nin dijital geleceğinin mimarı olarak gençlerin her anında yanında olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.