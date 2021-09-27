2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 7. haftada da nefesleri kesti. İşte bugün oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...
SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
24 EYLÜL CUMA
20:00 ALTAY 2-1 BEŞİKTAŞ
25 EYLÜL CUMARTESİ
25.09.2021 13:30 SİVASSPOR 4-0 FATİH KARAGÜMRÜK
25.09.2021 16:00 ANTALYASPOR 1-0 YENİ MALATYASPOR
25.09.2021 19:00 ADANA DEMİRSPOR 4-0 GAZİANTEP FK
26 EYLÜL PAZAR
13:30 GİRESUNSPOR 1-1 KAYSERİSPOR
16:00 BAŞAKŞEHİR FK 3-0 ÇAYKUR RİZESPOR
16:00 HATAYSPOR 1-2 FENERBAHÇE
19:00 GALATASARAY A.Ş. 2-1 GÖZTEPE
27 EYLÜL PAZARTESİ
20:00 KASIMPAŞA 2-2 KONYASPOR
20:00 TRABZONSPOR 1-1 ALANYASPOR
SÜPER LİG 7. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
1 EKİM CUMA
20:00 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR FK
20:00 ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR
2 EKİM CUMARTESİ
13:30 KONYASPOR - ALANYASPOR
16:00 KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR
16:00 GÖZTEPE - GİRESUNSPOR
19:00 BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR
3 EKİM PAZAR
13:30 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR Detaylar Detaylar
16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ALTAY Detaylar Detaylar
16:00 FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Detaylar Detaylar
19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
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