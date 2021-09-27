Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig
ABONE OL

7. hafta Süper Lig puan durumu (27 Eylül) Süper Lig maç sonuçları ve 8. hafta maç programı

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı bugün oynanan 2 maçla sona erdi. Haftanın son maçları sonrası oynanan maçların sonuçları ve puan durumu büyük bir merak konusu oldu. İşte Süper Lig'de gün itibariyle oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın maçları...

7. hafta Süper Lig puan durumu (27 Eylül) Süper Lig maç sonuçları ve 8. hafta maç programı

2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 7. haftada da nefesleri kesti. İşte bugün oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

24 EYLÜL CUMA

20:00 ALTAY 2-1 BEŞİKTAŞ

25 EYLÜL CUMARTESİ

25.09.2021 13:30 SİVASSPOR 4-0 FATİH KARAGÜMRÜK
25.09.2021 16:00 ANTALYASPOR 1-0 YENİ MALATYASPOR
25.09.2021 19:00 ADANA DEMİRSPOR 4-0 GAZİANTEP FK

26 EYLÜL PAZAR

13:30 GİRESUNSPOR 1-1 KAYSERİSPOR
16:00 BAŞAKŞEHİR FK 3-0 ÇAYKUR RİZESPOR
16:00 HATAYSPOR 1-2 FENERBAHÇE
19:00 GALATASARAY A.Ş. 2-1 GÖZTEPE

27 EYLÜL PAZARTESİ

20:00 KASIMPAŞA 2-2 KONYASPOR
20:00 TRABZONSPOR 1-1 ALANYASPOR

SÜPER LİG 7. HAFTA PUAN DURUMU

Genişlet
AYRINTILI PUAN DURUMU

SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ

1 EKİM CUMA

20:00 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR FK
20:00 ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR

2 EKİM CUMARTESİ

13:30 KONYASPOR - ALANYASPOR
16:00 KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR
16:00 GÖZTEPE - GİRESUNSPOR
19:00 BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR

3 EKİM PAZAR

13:30 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR Detaylar Detaylar
16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ALTAY Detaylar Detaylar
16:00 FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Detaylar Detaylar
19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL 1-1'lerini üzmediler!
Fenerbahçe'den Zajc transferine ilişkin açıklama
FUTBOL Fenerbahçe'den Zajc açıklaması
Hatayspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları
FUTBOL "Skor bana sürpriz oldu"
Kasımpaşa: 2 - Konyaspor: 2 MAÇ SONUCU
FUTBOL Konya kaçtı, Paşa yakaladı!
Miralem Pjanic açıkladı: Sakatlığım 3 hafta sürecek
FUTBOL "Sakatlığım 3 hafta sürecek"
Cenk Özkacar: Filmin başı değil sonu önemli!
FUTBOL "Filmin başı değil sonu önemli"
Galatasaray kendine geldi
FUTBOL Galatasaray kendine geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla sürecek
FUTBOL Devler Ligi'nde heyecan sürüyor
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un yardımcıları belli oldu
FUTBOL Kuntz'un yardımcıları belli oldu
Sergen Yalçın: Zor olacağının farkındayız
FUTBOL "Zor olacağının farkındayız"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.