7 Haziran'da ne seçimi yapılacak? 6 beldede 27 siyasi parti seçime gidiyor!

7 HAZİRAN'DA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede, 7 Haziran’da belediye başkanlığı seçimi yapılacak. Cumhur İttifakı, beldelerin tamamında tek aday çıkaracak. Buna göre; 5 beldede AK Parti’nin adayı ile bir beldede ise MHP adayı ile seçime girilecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde, seçim kanunu kapsamında ara seçim yapılması kararlaştırılmıştı. Kararda; "2011 yılı adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarına göre nüfusu 2 binin altında olan belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak bu belediyeler köye dönüştürülmüştür" hükmü hatırlatılmıştı. Söz konusu beldelerin köye dönüştürüldüğü, bu işlemin iptali istemiyle açılan davada ise işlemin iptaline ilişkin verilen kararın Danıştay sürecinde tamamlanarak kesinleştiği anlatılmıştı.