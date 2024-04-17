7 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen Bozdoğan-26 operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Yerlikaya, bu kapsamda DEAŞ'a yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon'da eş zamanlı "Bozdoğan-26" operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.