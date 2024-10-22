7 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
İzmir merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, ikisi yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takip sonucu 9 zanlının kimliği belirlendi.
Şüphelilerin saklandıkları 7 kentteki adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla 6'sı yakalandı.
2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
İkisi yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.