7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler, konusu ne ve gerçek hikaye mi?
7. Koğuştaki Mucize oyuncuları ve konusu araştırılmaya başlandı. Türkiye gişesinde rekor kıran 7. Koğuştaki Mucize filmi 28 Eylül Perşembe akşamı Show TV ekranlarında televizyon seyircileri ile buluşuyor. Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İşte 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ve oyuncuları...
2019 yılı Ekim ayında vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Türkiye'de gişe rekoru kıran filmin senaryosunu Kubilay Tat kaleme alırken yönetmenliğini de Mehmet Ada Öztekin üstlendi. Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon gibi oyuncuların kadrosunu paylaştığı 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu, oyuncuları ve hikayesinin gerçek olup olmadığı merak konusu oldu. İşte 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları ve konusu...
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI
Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Celile Toyon: Fatma Nene
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Ferit Kaya: Ali
Serhan Onat: Meydancı Selim
Emre Yetim: Ayna
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Doğukan Polat: Tevfik
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mehmet koyuncu, kısaca Memo, zihinsel engelli biridir. Kızı Ova ve Babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasaba da yaşar. Memo çobanlık yaparak ailesini geçindirmektedir. 23 Nisan günü, bölgenin sıkı yönetim komutanı ailesi ile birlikte ormanda piknik yapmaktadır. Memo orada koyunları otlatırken çocuklar onu görür ve onunla oynamaya başlar. Sonra hepsi yemeğe döner. Komutanın küçük kızı Memo ile yakalamaca oynarken çıktığı kayalıklardan düşer ve kafası kayaya çarptıktan sonra denize düşer. Memo peşinden denize atlayarak onu çıkarır ama kız ölmüştür. Kızını Memo'nun kollarında ölü gören komutan Memo'nun kızını öldürdüğünü düşünür ve onun idam edilmesini ister. İşkence ve kötü muamele gören Memo mahkemeye çıkarılır ve idam cezasına çarptırılır. Arkadaşları ve ailesi memo'nun suçsuz olduğunu bilir ve onu kurtarmanın yollarını ararlar.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ?
7. Koğuştaki Mucize filminin konusu gerçek hikaye değildir. Güney Kore yapımı Miracle in Cell No 7 adlı filmden aynı adla uyarlanmıştır.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
2019 yılında vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize'nin çekimleri Muğla'da ve İstanbul Beykoz'da özel olarak hazırlanan platoda gerçekleşti.