Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 7 metre yüksekliğe ağaç ev yaptı, hayali gerçek oldu

        7 metre yüksekliğe ağaç ev yaptı, hayali gerçek oldu

        Rize'de doğup, büyüyen ve yaşamını İstanbul'da sürdüren 35 yaşındaki Resul Bilen, 10 yaşında kurduğu ağaç ev hayalini 25 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü. Bilen, dedesinden miras kalan ceviz ağacının üzerine 7 metre yüksekliğe ahşap ev inşa etti. Resul Bilen, "Ağaç ev yapmak çocukluk hayalimdi. Herkes köyüne ev yaptırmak ister, ben biraz farklı olsun istedim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 10:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 metre yüksekliğe yaptı! "Zekasını konuşturmuş"

        Eğimli ve zor coğrafyası ile dikkat çeken Doğu Karadeniz'de, ağaç üzerine inşa edilen ahşap evler ilgi odağı oluyor. Rize'de doğup büyüyen ve İstanbul'da yaşayan Resul Bilen, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için memleketindeki dede yadigarı ceviz ağacının zirvesine ahşap ev yapmaya karar verdi.

        10 yaşından beri ağaç ev yapma hayali kuran Bilen, çevresindekilerin eleştirilerine aldırış etmeden tek başına evin inşasına başladı. Bahçede kurumaya başlayan ceviz ağacının üzerine elektrik tellerinin hizasını aşmayacak şekilde planlanan yapı, 7 metre yüksekliğe inşa edildi.

        9 metrekarelik odası ve 3 metrekarelik balkonu bulunan ahşap ev, kısa sürede köyün sembolü haline geldi. Yoldan geçenler, anı fotoğrafı çektirirken; ahşap evin dışına asılan 'Yere ev yapmak er kişinin işi, ağaca ev yapmak ise Bilenler'in işi' yazılı tabela görenleri tebessüm ettiriyor.

        REKLAM

        "SOBA KURUP, DENİZE KARŞI ÇAYIMI YUDUMLAMAK İSTİYORUM"

        Resul Bilen, "Ağaç ev yapmak çocukluk hayalimdi. Herkes köyüne ev yaptırmak ister, ben biraz farklı olsun istedim. Elektrik teline engel olmasın diye telin üstünde başladım. İlk başta 4'e 5 metre olarak planladım ama ağaca büyük geldiğini fark edince 3'e 3 metre olarak kısalttım. 9 metrekarelik alanın haricinde bir de 3 metrekarelik balkon var. Amacım, orada oturup kafamı dinlemekti. İçini tam bitiremeden acil olarak İstanbul'a dönmem gerekti. Oraya yatak, bir köşeye mutfak ve soba kurup, denize karşı çayımı yudumlamak istiyorum. Fırsat bulduğumda iç kısmını da tamamlayıp bu hayalimi tam anlamıyla gerçekleştireceğim" dedi.

        "KÖYDE BİR SEMBOL GİBİ OLDU"

        Torununun azmiyle gurur duyan dede Şaban Bilen ise "Bizim torun heves etti, 'Ağacın dalına ev yapayım' dedi, biz de destek olduk. Merak ve azim olmayınca olmaz. 6-7 metre kadar yüksekliği var. Bizim de çok hoşumuza gidiyor, köyde adeta bir sembol gibi oldu. Gelen geçen soruyor. Soy ismimiz 'Bilen' olduğu için o da kendi zekasına göre tabelaya 'Yere ev yapmak er kişinin işi, ağaca ev yapmak ise Bilen'in işi' yazdı. Yoldan geçenler, arabalarını durdurup, ağaç evi arkasına alarak hatıra fotoğrafı çektiriyor" diye konuştu.

        "BAŞKA BİR YERDE GÖRSEM KESİNLİKLE 'RİZE' DERDİM"

        Köy sakinlerinden Havva Sandıkçı da yapının köye renk kattığını belirterek, "Köyde böyle hayallerin gerçekleştirilmesi çok hoş. Biz de köylü olarak çok memnunuz. Yoldan geçen insanlar ve araçlar, durup fotoğraf çekiyor. Üzerindeki yazı da çok uyumlu olmuş; gerçekten zekasını konuşturmuş. Ben bu evin fotoğrafını başka bir yerde görsem ve bana nerede yapıldığını sorsalar, hiç düşünmeden kesinlikle 'Rize' derdim" dedi.

        #Ağaç ev
        #rize
        #resul bilen
