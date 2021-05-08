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Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı

Arazi düzenlemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı

7 şehirde arazi toplulaştırma uygulaması
AA

Amasya, Tunceli, Kütahya, Osmaniye, Karabük, Hatay ve Artvin'de arazi toplulaştırma ve ormanlık alanlara ilişkin düzenlemeye gidildi.

Arazi düzenlemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Amasya'nın Göynücek ve merkez ilçeleri ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Kütahya, Osmaniye, Karabük, Hatay ve Artvin'de bulunan bazı alanlar ise orman olarak muhafazasında yarar görülmemesi ve tarım alanına dönüştürülmesinin mümkün olmaması nedeniyle orman sınırları dışına çıkarıldı.

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