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7 yıl sonra barıştı 10 ay sonra öldürdü! Koli bandıyla boğdu!

DHA

İstanbul'da 7 yıl önce boşanan ve 10 ay önce barışarak, iki çocuklarıyla birlikte aynı evde yaşayan çift tekrar anlaşmazlık ve tartışmalar yaşamaya başladı. Tuncay Tezcan (49),eşi Ayşe Özlem Bağdemir'i (45) uyurken ağzını koli bandıyla yapıştırıp boğarak öldürdü. Katil zanlısı koca kaçtığı mezarlıkta yakalandı

kadın cinayeti

İstanbul'da 7 yıl önce boşanan Ayşe Özlem Bağdemir ve Tuncay Tezcan çifti 10 ay önce barışarak Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde iki çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı. Aynı kırtasiyede çalışan ikili arasında tekrar anlaşmazlık çıktı.

KOLİ BANDIYLA KATLETTİ

DHA'da yer alan habere göre gece saatlerinde 49 yaşındaki Tuncay Tezcan, 45 yaşındaki Ayşe Özlem Bağdemir uyurken ağzını bantladıktan sonra boğazını sıkarak öldürdü. Tuncay Tezcan cinayeti oğluna söyledikten sonra evden pijamalarıyla kaçtı. Çiftin 18 yaşındaki oğlu ve 10 yaşındaki kızları, babalarının annelerinin öldürüldüğünü, kendisinin de evde bulunan çok sayıda ilacı içerek ölmek istediğini söylediğini belirterek durumu polis ekiplerine bildirdi.

ZANLININ ANNESİ TAKİP EDİLDİ

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tuncay Tezcan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, elinde bir poşetle evden çıkan Tuncay Tezcan'ın annesini takibe aldı. Kadın, Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda oğlu ile buluştu. Bunun üzerine harekete geçen polis, bacağı da kırık olan Tuncay Tezcan'ı yakaladı.

BACAĞINI KIRDIĞI FARK ETMEDİ

Polis ekipleri Tezcan'ın yaklaşık 24 saattir mezarlıkta yattığını bilincinin kapalı olduğunu ve bacağının nasıl kırıldığını bile bilmeyecek kadar ilaç içtiğini tespit etti. Tezcan, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BUNU SİZ İSTEDİNİZ" DİYE YAZDI

Bu arada Tuncay Tezcan'ın evden kaçmadan önce eski eşini öldürdüğü odanın duvarına 'Bunu siz istediniz' yazdığı öğrenildi. Tezcan'ın küçük kağıtlara da 'Çocuklarıma hakkımı helal ediyorum. Onlar da haklarını bana helal etsinler', 'Bunu bana siz yaptınız', 'Yaşananların bütün sorumlusu o' yazılı notlar bıraktığı da belirlendi.

 

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