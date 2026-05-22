        Haberler Gündem Eğitim 70 yaşında yüksekokul bitirdi, diplomasını dekan oğlunun elinden aldı - Haberler

        70 yaşında yüksekokul bitirdi, diplomasını dekan oğlunun elinden aldı

        Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık Programından 70 yaşında mezun olan Rahime Uluşar, diplomasını aynı üniversitenin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşarın elinden almanın mutluluğunu yaşadı

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 09:43 Güncelleme:
        Yüksekokulun Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde mezunlar arasında yer alan Uluşar, dikkati çekti.

        Uluşar, eşi Nadir Uluşar ile çıktığı sahnede mezuniyet belgesini, oğlu Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşarın elinden aldı.

        Rahime Uluşar, törende yaptığı konuşmada, kendisinin içinde hep uhde kalan üniversite okuma hayalini 70 yaşında gerçekleştirmiş olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

        Liseden mezun olduktan 50 yıl sonra üniversite sınavına girdiğini, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık Programına yerleştiğini ifade eden Uluşar, "İki yıl süreyle derslerimi hiç aksatmadan, tüm derslerimi başarıyla tamamlayıp bu yıl mezun oldum. Benim için büyük mutluluk. Bir başka mutlulukta mezuniyet belgemi, yıllar önce onun mezuniyetinde büyük sevinç yaşadığım oğlumun elinden alıyor olmamdır" diye konuştu.

        Uluşar, tekrar üniversite sınavına girerek hayalini kurduğu psikoloji okumayı çok istediğini sözlerine ekledi.

        DEKAN ULUŞAR: ANNEME MEZUNİYET BELGESİNİ VERMEM BENİM İÇİN AYRICA BİR ONUR

        Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar da annesinin üniversite okuma isteğine kayıtsız kalamadıklarını, sınav başvurusunu, üniversite kaydını birlikte yaptıklarını anlattı.

        İki yıl süreyle derslerdeki zorlukları kendisi kadar en iyi şekilde babasının yaşadığını anlatan Uluşar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün benim için Akdeniz Üniversitesinin 20 yıllık bir hocası olarak çok önemli bir gün. Annemi mezun ediyoruz, kendisi Akdeniz Üniversitesinin en yaşlı ya da en genç öğrencisi, kendisi 70 yaşında. Kendisi çok azmetti, iki yıl içinde yaşadıklarını, gayretini hepimiz gördük. Anneme mezuniyet belgesini vermem benim için ayrıca bir onur."

        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Çoşgunun katıldığı tören, mezuniyet belgelerini alan öğrencilerin hep birlikte kep atmasıyla sona erdi.

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Kadir İnanır entübe edildi
