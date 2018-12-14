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71 yaşında futbola aşık nine

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oğlunun kulüp başkanı olduğu 1. Amatör Lig ekibi İçköyspor'un 71 yaşındaki Hanım Ölçer, takımının deplasman dahil tüm maçlarını tribünden izliyor

14.12.2018 - 12:53 | Güncelleme: AA

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oğlunun kulüp başkanı olduğu 1. Amatör Lig ekibi İçköyspor'un 71 yaşındaki 8 çocuk, 45 torun sahibi fanatik kadın taraftarı Hanım Ölçer, 4 yıldır takımının deplasman dahil hiçbir maçını kaçırmıyor.

AA'nın haberine göre memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Burcukaya köyünde yaşarken pilli radyolarda maç dinleyen, o günlerden bu yana Beşiktaş'a gönül veren Hanım Ölçer, 45 yaşındaki oğlunun 4 yıl önce kurduğu takımın da en fanatik taraftarı.

Adeta gece gündüz futbolla yatıp futbolla kalkan, Beşiktaş sevgisi nedeniyle bir yaşında kaybettiği çocuğunun adını Feyyaz koyan, kendisini deplasman maçlarına götürmesi için kulüp başkanı oğluna gerektiğinde benzin parası veren Hanım Ölçer, amatör spora verdiği destekten dolayı Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca geçen yıl plaketle ödüllendirildi.

Hanım Ölçer, yaptığı açıklamada, 25 yıl önce, şu anda 80 yaşında olan eşi ve çocuklarıyla Bitlis'ten Bozüyük'e göç ettiklerini söyledi.

Köylerinde 1990'lı yıllarda çok televizyon izlediğini anlatan Ölçer, "Beşiktaş'ı o zamanlar çok sevdim. Bir oğlumun adını Feyyaz koydum. Bir yaşında rahmetli oldu." dedi.

Ölçer, futbola ilgisinin hiç azalmadığını belirterek, "Dört yıldır İçköyspor'un her maçına gidiyorum. Ölene kadar da gideceğim. Ne zaman öleceğim, o zaman gitmeyeceğim." diye konuştu.

İçköyspor Kulübü Başkanı İbrahim Ölçer de ailece futbol sevdalısı olduklarını belirterek, "Bitlis'te televizyonumuz yoktu. Radyodan maçı açardım. Annem hep dinlerdi. Sonra televizyonumuz oldu. Annem bu defa oradan maçları takip etti. Ailece futbolseveriz. Erkek kardeşim ve iki oğlum, İçköyspor'da oynuyor. Bozüyük'e 1993'te geldik. Takımı kurdum. İkinci yılımızda 2. Amatör Lig'den 1. Amatör Lig'e yükseldik. Annem iç saha, deplasman fark etmeden tüm maçlarımıza geldi. Götüremeyeceğimi söylediğim zaman kavga ediyoruz. Para veriyor 'Benzin al beni de götür.' diyor. İçköyspor bizim sevdamız." ifadelerini kullandı.

"MAÇLADA KADINLARIMIZI DAHA ÇOK GÖRMEK İSTİYORUZ"

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Hanım Ölçer'i bölgede futbolla ilgili olan herkesin tanıdığını söyledi.

"Kendisini tebrik ediyoruz. Çocukları, torunları futbolcu. Onları takip ediyor. Onlara destek, moral veriyor. Geçen yıl Hanım Ölçer'e amatör spora katkılarından dolayı plaket verdik." diyen Tosun, maçlarda kadınları daha çok görmek istediklerini kaydetti.

İl Futbol Temsilcisi Engin Toka da İçköyspor'u kuruluş aşamasından bu yana takip ettiğini dile getirerek, "Gece 11'de büroyu açıp evrakını hazırlamıştık. O zaman başkan İbrahim Bey, bana 'Benim bir annem var Hanım isminde. O futbolu çok seviyor, takip ediyor. Bizi de takip ediyor. Takım kuruldu mu diye beni arayıp soruyor.' dedi. Teyzemiz gerçekten tüm müsabakalara katıldı, izledi. Gerçekten inanılmaz bir destek veriyor. Biz de onun ellerinden öpüyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.

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