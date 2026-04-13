        Haberler Magazin 72 kilo veren Esin Gündoğdu uyardı - Magazin haberleri

        Esin Gündoğdu uyardı: İnanmayın!

        72 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen oyuncu Esin Gündoğdu, adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı uyardı

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:20 Güncelleme:
        138 kiloya kadar çıktıktan sonra diyet yapan ve zayıflama ameliyatı olan Esin Gündoğdu, 72 kilo verdiğini açıklamıştı. Oyuncunun değişimi yine gündeme geldi.

        Esin Gündoğdu, değişiminin dolandırıcılar tarafından kullanılmaya başlandığını söyledi. Bunun üzerine bir uyarıda bulunan oyuncu, "Hiçbir ürün kullanmadım. Yapay zekâ ve benim adımı kullanarak ürün satmaya çalışanlar var, dolandırılmayın" dedi.

        Gündoğdu ayrıca kendisine yapılan olumsuz yorumlara da sitem etti. "Kalbim kırıldı" diyen 49 yaşındaki oyuncu, zayıflama sürecinden bahsetti.

        Gündoğdu, "Ben 10 yıl önce diyet yapmaya başladım. 'Aşk Yeniden' dizisindeydim o zaman diziye bakarsanız yavaş yavaş zayıfladığımı göreceksiniz. Sonra 'Yeni Gelin' dizisine başladım orada da göreceksiniz süreci. Ben gözünüzün önünde yavaş yavaş zayıfladım; sağlıklı beslenerek diyet yaparak. Ben kimseyi kandırmadım, aradan yıllar geçti ben bir kayıp yaşadım bu süreçte tekrar yemek yemeye başladım ve hızlı şekilde yeniden kilo aldım bundan 5 yıl önce. Ve ameliyat (RNY Gastrik Bypass) olmaya karar verdim bunu da saklamadım" ifadelerini kullandı.

        Esin Gündoğdu, daha önce de "Salondan odaya gidemiyordum, basamak çıkamıyordum. Şu anda kendimi çok rahatlamış hissediyorum" açıklamasını yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beylikdüzü'nde araçta çocuğu olan kadının otomobiline saldıran sürücü kamerada

        Beylikdüzü'nde araçta çocuğu olan kadının otomobiline saldıran sürücü kamerada

        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
