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Dünyanın en prestijli film festivalinden biri olarak gösterilen ve bu yıl 75'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali, Ryan Gosling başrolünde oynadığı Damien Chazelle'in First Man filmi ile açıldı. 29 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek film festivali, gösterimleriyle olduğu kadar renkli kırmızı halı görüntüleriyle de ilgi çekiyor. İşte Venedik Film Festivali kırmızı halısında öne çıkan isimler...

Cate Blanchett