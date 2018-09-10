Bu yıl 75'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali muhteşem bir törenle kapanışı yaptı. Festivalin son günü olan 8 Eylül'de ödül kazananlar duyuruldu.

Alfonso Cuaron'un yönettiği ve İspanyolca dram filmi Roma, Altın Aslan'a layık görüldü.

Gümüş Ödül, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un kara-komedi filmi The Favourite'e gitti. Filmin oyuncularından Olivia Colman, Kraliçesi Anne rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Jennifer Kent, The Nightingale filmiyle ana yarışma bölümünün Juri Özel Ödülü'nü kazandı.

En iyi senaryo ödülü The Ballad of Buster Scruggs ile Coen kardeşlere, yani Joel Coen ve Ethan Coen'e gitti. 75. Venedik Film Festivali'nde ödül kazananlar ise şöyle...

75. VENEDİK FİLM FESTİVALİ'NDE 'ANONS' FİLMİNE ÖZEL ÖDÜL!

ANA YARIŞMA

Altın Aslan: Roma, Alfonso Cuaron

Gümüş Aslan En İyi Yönetmen: Jacques Audiard, The Sisters Brothers

Gümüş Aslan Büyük Jüri Ödülü: Yorgos Lanthimos, The Favourite

En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman, The Favourite

En İyi Erkek Oyuncu: Willem Dafoe, At Eternity's Gate

En İyi Senaryo: Joel ve Ethan Coen, The Ballad of Buster Scruggs

Jüri Özel Ödülü: Jennifer Kent, The Nightingale”

Marcello Mastroianni Ödülü: Baykali Ganambarr, The Nightingale

HORİZONS

En İyi Film: Phuttiphong Aroonpheng, Manta Ray

En İyi Yönetmen: Emir Baigazin, Ozen

Jüri Özel Ödülü: Mahmut Fazil Coskun, The Announcement

En İyi Kadın Oyuncu: Natalia Kudryashova, A Man Who Surprised Everyone

En İyi Erkek Oyuncu: Kais Nashif, Tel Aviv on Fire

En İyi Senaryo: Pema Tseden, Jinpa

En İyi Kısa Film: Aditya Ahmad, Kado

Geleceğin Aslan’ı: Soudade Kaadan, The Day I Lost My Shadow

VENEDİK KLASİKLERİ

En İyi Belgesel: Peter Bogdanovich, The Great Buster: A Celebration

En İyi Restore Edilmiş Film: Paolo ve Vittorio Taviani, The Night of the Shooting Stars

VR YARIŞMASI

En İyi VR: Eliza McNitt, Spheres

En İyi VR Deneyimi: Chuck Chae, Buddy VR

En İyi VR Hikayesi: Benjamin Nuel, Isle of the Dead