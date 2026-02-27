75 yaşında kornea nakliyle görmeye başladı

Uzun yıllar görme kaybı nedeniyle günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelen 75 yaşındaki Huriye Sarıoğlu, yapılan kornea nakli ameliyatı sayesinde yeniden görmeye başladı. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, hastanın her iki gözünde ciddi görme kaybı bulunduğunu, uygulanan cerrahi müdahale ile yaşam kalitesinin büyük ölçüde yükseldiğini söyledi.

Prof. Dr. Yıldırım, “Huriye Hanım daha önce her iki gözünden katarakt ameliyatı geçirmişti. Ancak sonrasında korneanın endotel yetmezliği olarak adlandırdığımız hastalık nedeniyle ciddi bir görme kaybı yaşamaya başladı. Korneanın iç kısmında saydamlığı sağlayan hücreler işlevini yitirdiği için gözün saydam tabakası bulanıklaştı ve görme büyük ölçüde azaldı. Yakınları koluna girerek hastaneye getirmek zorunda kalıyordu. Günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmişti. Yaptığımız ameliyatla korneanın yalnızca hastalıklı iç tabakasını değiştirerek görmesini yeniden kazandırdık. Şu anda sağ gözüyle oldukça iyi görüyor, sol gözü için de ameliyat planlamasını sürdürüyoruz” diye konuştu.

"ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIYOR"

Organ ve doku bağışının hayati önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, “Korneaya bağlı görme kayıplarının tedavisinde kornea nakilleri çok etkin bir yöntemdir. Ülkemizde bu ameliyatları en modern tekniklerle başarıyla uygulayabiliyoruz. Cerrahi tecrübemiz oldukça yüksek. Korneanın tamamını değil, yalnızca bozulmuş tabakasını değiştirerek hastalarımızı kısa sürede sağlıklarına kavuşturabiliyoruz. Ancak bunun sürdürülebilmesi için organ ve doku bağışının yaygınlaşması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

"YENİDEN IŞIĞA KAVUŞTUM"

Başarılı operasyonun ardından yeniden görmeye başlayan Huriye Sarıoğlu ise yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı: “Gözümdeki kornea tabakasının bozulması sonucu yaklaşık 6 yıldır görmüyordum. Bu süreçte çok zor günler geçirdim, ciddi psikolojik sıkıntılar yaşadım. Tavsiye üzerine Prof. Dr. Yusuf Yıldırım’a geldik. Yapılan ameliyatla yeniden ışığa kavuştum. Bugün çok mutluyum, adeta hayata yeniden geldim. Bir organ, bir hayat demek. Ben bugün görebiliyorsam bu bağışlar sayesinde. Herkesten organ ve kornea bağışına duyarlı olmasını istiyorum. Umarım sesimizi duyurabiliriz.”